Beauty 08.08.2026

Φοράς σωστά τα κλάμερ σου; Όσα πρέπει να προσέχεις για να μη καταστρέφεις τα μαλλιά σου

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Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το αγαπημένο σου αξεσουάρ και έξυπνα tips για να το φοράς με ασφάλεια χωρίς να φθείρεις την τρίχα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα κλάμερ είναι δημοφιλή αξεσουάρ για την ευκολία και το στυλ τους, αλλά η χρήση τους μπορεί να βλάψει τα μαλλιά.
  • Η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση, όπως το σφιχτό τράβηγμα, μπορεί να προκαλέσει τοπική αλωπεκία ή σπάσιμο της τρίχας.
  • Η ποιότητα των κλάμερ είναι σημαντική, καθώς αιχμηρά δοντάκια μπορούν να κόψουν τα μαλλιά.
  • Για ασφαλή χρήση, προτίμησε χαλαρό πιάσιμο, άλλαζε συχνά σημείο, επίλεξε ποιοτικά υλικά και απόφυγε τον ύπνο με κλάμερ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κλάμερ, έχουν επιστρέψει δυναμικά εδώ και μερικές σεζόν και δείχνουν πως ήρθαν για να μείνουν. Από το πρωινό τρέξιμο για καφέ και τις ατελείωτες ώρες μπροστά από την οθόνη του γραφείου, μέχρι τις απογευματινές βόλτες στην πόλη και τις χαλαρές στιγμές στις διακοπές, έχουν γίνει το απόλυτο αξεσουάρ παντός καιρού. Η τεράστια επιτυχία τους δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζουν τη μοναδική ευκολία με το ανεπιτήδευτο chic, προσφέροντας ένα άψογο αποτέλεσμα σε χρόνο dt χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στο styling.

kokalaki_hairstyle
https://www.instagram.com/everydayscrunchie/

Η αλήθεια είναι πως τα κλάμερ έλυσαν τα χέρια σε εκατομμύρια γυναίκες που αναζητούν πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά τους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά λαστιχάκια που συχνά αφήνουν έντονα τσακίσματα ή τραβούν τις ρίζες προκαλώντας πονοκέφαλο, το claw clip αγκαλιάζει τα μαλλιά πιο ομοιόμορφα και προσφέρει απεριόριστες επιλογές. Ωστόσο, όσο πρακτικά κι αξιολάτρευτα κι αν είναι, εύλογα αναρωτιόμαστε αν τελικά κάνουν καλό στα μαλλιά μας ή αν η συχνή τους χρήση κρύβει μικρούς κινδύνους που αγνοούμε.

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Κρύβουν κινδύνους για την υγεία των μαλλιών;

Παρά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά τους, η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση τους μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβαρύνει την τρίχα. Η φθορά, τις περισσότερες φορές, δεν οφείλεται στο ίδιο το αξεσουάρ καθαυτό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το εφαρμόζουμε. Όταν τραβάμε τα μαλλιά μας υπερβολικά σφιχτά προς τα πίσω για να πετύχουμε ένα «αυστηρό» αποτέλεσμα ή όταν στρίβουμε τούφες με δύναμη, ασκούμε τεράστια πίεση στους θύλακες των τριχών. Αυτή η συνεχής τάση μπορεί να οδηγήσει σε τοπική αλοπεκία λόγω έλξης ή σε σπάσιμο της τρίχας ακριβώς στο σημείο που πιέζεται από τα δόντια του κλάμερ. Επιπλέον, τα κακής ποιότητας κλάμερ με αιχμηρά ή κακώς λειασμένα πλαστικά δοντάκια λειτουργούν συχνά σαν μικρά ψαλιδάκια, ταλαιπωρώντας και κόβοντας τα μαλλιά κάθε φορά που τα ανοιγοκλείνουμε.

kokalaki_hack
Pexels

Έξυπνα tips για ασφαλή και στιλάτη χρήση

Αρχικά, προτίμησε ένα χαλαρό πιάσιμο, αποφεύγοντας να τραβάς τα μαλλιά σου απότομα. Μάζεψέ τα απαλά με τα δάχτυλα και στρίψ’ τα χαλαρά πριν τα στερεώσεις, ώστε να μειώσεις την περιττή πίεση στο τριχωτό της κεφαλής. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αλλάζεις συχνά σημείο, προσπαθώντας να μην πιάνεις τα μαλλιά σου ακριβώς στο ίδιο ύψος κάθε μέρα, κάνοντας εναλλαγές ανάμεσα σε ψηλά και χαμηλά πιασίματα για να ξεκουράζονται τα σημεία τριβής.

claw_clip
https://www.instagram.com/_annyes/

Επιπλέον, επένδυσε στην ποιότητα επιλέγοντας κλάμερ κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, όπως οξική κυτταρίνη ή ποιοτικό μέταλλο, τα οποία διαθέτουν λείες, στρογγυλεμένες άκρες που γλιστρούν ομαλά. Τέλος, απόφυγε τον ύπνο με κλάμερ, καθώς όσο δελεαστικό κι αν είναι, το βάρος του αξεσουάρ σε συνδυασμό με την τριβή στο μαξιλάρι κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ό,τι χειρότερο για την αντοχή και το σπάσιμο της τρίχας.

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