Fashion 08.08.2026

Το viral fashion hack που μετατρέπει το μαντήλι στο must-have top του καλοκαιριού

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To έξυπνο trick για να μετατρέψεις το αγαπημένο σου μαντήλι στο πιο στιλάτο καλοκαιρινό top χρησιμοποιώντας μόνο έναν κρίκο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μαντήλι είναι η απόλυτη τάση της καλοκαιρινής μόδας.
  • Ένα viral fashion hack μετατρέπει το μαντήλι σε καλοκαιρινό top.
  • Χρειάζεται μόνο ένας κρίκος ή βραχιόλι για τη μεταμόρφωση.
  • Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, ιδανική για τις διακοπές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φέτος το καλοκαίρι, το μαντήλι έχει αναδειχθεί αδιαμφισβήτητα στην απόλυτη τάση της σεζόν και όλες μας αναζητούμε διαρκώς νέους, πρωτότυπους και ευφάνταστους τρόπους για να το εντάξουμε στα καθημερινά μας looks. Ξέχνα για λίγο τους κλασικούς τρόπους χρήσης του, όπως το να το δένεις απλώς στα μαλλιά, γύρω από το λαιμό ή ως ζώνη, γιατί η καλοκαιρινή μόδα θέλει το αγαπημένο σου αξεσουάρ να πρωταγωνιστεί με τον πιο αναπάντεχο τρόπο, μεταμορφώνοντας ολόκληρη την εμφάνισή σου.

mantili_hack
https://www.instagram.com/bernadettperegi/

Αν υπάρχει ένα fashion hack που έχει κατακλύσει τα social media και έχει γίνει viral για την απλότητα και το εντυπωσιακό του αποτέλεσμα, αυτό μας έρχεται απευθείας από την αγαπημένη @bernadettperegi. Η γνωστή content creator αποδεικνύει περίφημα ότι η υψηλή αισθητική και το στυλ δεν χρειάζονται περίπλοκα ρούχα ή αστρονομικά budget, αλλά απλώς έξυπνες ιδέες και λίγη φαντασία. Με τη βοήθεια μόνο ενός απλού κρίκου ή ενός μεγάλου βραχιόλι που σίγουρα έχεις ήδη στα κοσμήματά σου, καταφέρνει να μετατρέψει ένα συνηθισμένο μαντήλι στο απόλυτο must top του καλοκαιριού.

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Η διαδικασία για να πετύχεις αυτό το fashion miracle είναι απίστευτα απλή και γίνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κάνοντας το ιδανικό ακόμα και για τις στιγμές που βιάζεσαι στις διακοπές. Αρχικά, παίρνεις το μαντήλι σου και το περνάς πίσω από την πλάτη σου, φέρνοντας τις δύο άκρες μπροστά στην περιοχή του στήθους. Στη συνέχεια, παίρνεις αυτές τις δύο άκρες και τις περνάς μέσα από έναν μεταλλικό ή ακρυλικό κρίκο, δημιουργώντας αυτόματα ένα υπέροχο, chic κεντρικό δέσιμο που δίνει αμέσως πόντους σε ολόκληρο το outfit.

Ολοκληρώνοντας το look, παίρνεις τις ίδιες άκρες αφού έχουν περάσει από τον κρίκο και τις δένεις ξανά σταθερά πίσω στην πλάτη σου, φροντίζοντας να εφαρμόσει σωστά και άνετα στο σώμα σου. Το αποτέλεσμα είναι ένα πανέμορφο, αβίαστα σέξι και άκρως καλοκαιρινό top που αποπνέει αέρα νησιού και ταιριάζει τέλεια με το τζιν σορτς σου, τη μακριά λινή φούστα σου ή ακόμα και πάνω από το μαγιό σου στην παραλία. Είναι η ιδανική επιλογή για να κλέψεις τις εντυπώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα looks γεννιούνται από την πιο απλή δημιουργικότητα.

Κεντρική Εικόνα: @ bernadettperegi

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Fashion Καλοκαίρι 2026 Μαντήλι
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