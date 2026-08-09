Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

Τα wedge sandals επιστρέφουν στη μόδα πιο κομψά από ποτέ και δες πώς να τα φορέσεις φέτος σε κάθε σου εμφάνιση

Με μια ματιά Τα wedge sandals επανέρχονται στη μόδα με σύγχρονη, κομψή εκδοχή.

Συνδυάστε τα με color blocking, επιλέγοντας τοπ στην ίδια απόχρωση.

Ταιριάζουν ιδανικά με αέρινες maxi φούστες για θηλυκό αποτέλεσμα.

Δοκιμάστε τα με μακριά σορτς ή για σπορ chic αντίθεση με ριγέ T-shirt. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κύκλος της μόδας χαρακτηρίζεται από σταθερές επαναφορές. Ενώ ορισμένες τάσεις χρειάζονται δεκαετίες για να επανέλθουν στο προσκήνιο, τα items που κάποτε ορκίζονταν οι fashion lovers ότι δεν θα ξαναφορέσουν ποτέ, συχνά επανεμφανίζονται σε περίπου 10 χρόνια. Φέτος, τάσεις όπως τα capris, τα jelly flats και οι λαμπερές υφές επέστρεψαν δυναμικά στο mainstream. Το τελευταίο κομμάτι που ολοκληρώνει τον κύκλο του και ξαναμπάζεται στις ντουλάπες δεν είναι άλλο από τα wedge sandals.

Όσοι φέρνουν στο μυαλό τους τα βαριά, ογκώδη platforms ή τα υπερυψωμένα βελούδινα σχέδια περασμένων δεκαετιών, μπορούν να αισθάνονται ανακούφιση. Η σύγχρονη εκδοχή των wedges είναι αισθητά πιο κομψή, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε γκαρνταρόμπα και βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο έδαφος. Παράλληλα, όσοι έχουν αποθηκευμένα παλαιότερα espadrille wedges, έχουν την ευκαιρία να τα αξιοποιήσουν ξανά.

Διάβασε επίσης: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

1. Color blocking με τη μέθοδο του sandwich

Η προσθήκη χρώματος στην εμφάνιση γίνεται εύκολα με τη λογική του χρωματικού συντονισμού. Η επιλογή ενός ζευγαριού σε συγκεκριμένη απόχρωση και ο συνδυασμός τους με ένα τοπ ακριβώς στην ίδια απόχρωση δημιουργεί μια συμμετρική εικόνα. Πρόκειται για μια απλή τεχνική που χαρίζει αμέσως αίσθηση επιμελημένου και ενημερωμένου στυλ.

2. Με αέρινη maxi φούστα

Η ιδιαίτερη σιλουέτα των wedges, ιδιαίτερα σε σχέδια thong sandal, αποπνέει μια ιδιαίτερη θηλυκότητα. Ο συνδυασμός τους με μια ρευστή maxi φούστα ενισχύει αυτό το αποτέλεσμα. Η εμφάνιση μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα τοπ που διαθέτει περίτεχνα λεπτομερή στοιχεία.

3. Με μακριά σορτς και βερμούδες

Για μια πιο χαλαρή προσέγγωση, τα μακριά σορτς και οι βερμούδες ταιριάζουν απόλυτα με τα wedge sandals. Η αναλογική πρόκληση που συχνά συνοδεύει τα μακριά σορτς εξισορροπείται χάρη στα wedges, τα οποία επιμηκύνουν τα πόδια και απλοποιούν τη διαδικασία του styling.

4. Σπορ chic αντίθεση

Το παιχνίδι των αντιθέσεων αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους ανανέωσης ενός συνόλου. Ένα oversized ριγέ T-shirt, ένα κάπρι παντελόνι και ένα αυστηρό χτένισμα παραπέμπουν συνήθως σε φλας φλοπ ή sneakers. Η ολοκλήρωση όμως του look με ένα ζευγάρι κομψά wedges μετατρέπει αμέσως την εμφάνιση σε κάτι εντελώς απρόσμενο και σύγχρονο.

Διάβασε επίσης: