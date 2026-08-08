Τόνος σε κονσέρβα: 3 συνταγές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το delivery

3 εύκολοι και γευστικοί τρόποι να μεταμορφώσεις τον τόνο σε κονσέρβα σε απολαυστικά γεύματα μέσα σε λίγα λεπτά

Με μια ματιά Ο τόνος σε κονσέρβα είναι οικονομικός, πρακτικός και πηγή πρωτεΐνης.

Τρεις εύκολες συνταγές με τόνο: Μεσογειακή σαλάτα, ζυμαρικά και sandwich.

Η σαλάτα με τόνο περιλαμβάνει ντοματίνια, αγγούρι, φέτα, ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη.

Τα ζυμαρικά με τόνο ετοιμάζονται σε 15 λεπτά με ντοματίνια, σκόρδο και πιπέρι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο τόνος σε κονσέρβα είναι από εκείνα τα υλικά που αξίζει να υπάρχουν πάντα στο ντουλάπι της κουζίνας. Είναι οικονομικός, πρακτικός, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα πλήρες γεύμα, είτε ψάχνεις κάτι ελαφρύ για το μεσημέρι είτε ένα γρήγορο βραδινό.

Εκτός από την ευκολία του, αποτελεί και μια καλή πηγή πρωτεΐνης, ενώ συνδυάζεται εύκολα με ζυμαρικά, ρύζι, λαχανικά, όσπρια ή ψωμί. Έτσι, ακόμα κι αν δεν έχεις χρόνο ή διάθεση για μαγείρεμα, μπορείς να ετοιμάσεις κάτι νόστιμο χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

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Αν αναρωτιέσαι τι μπορείς να φτιάξεις με μία μόνο κονσέρβα τόνου, παρακάτω θα βρεις τρεις πανεύκολες ιδέες που γίνονται σε λίγα λεπτά και είναι ιδανικές για το σπίτι, το γραφείο ή ακόμα και το lunch box της επόμενης ημέρας.

1. Μεσογειακή σαλάτα με τόνο

Αν θέλεις ένα δροσερό, χορταστικό και ισορροπημένο γεύμα, αυτή η σαλάτα είναι η ιδανική επιλογή.

Υλικά

1 κονσέρβα τόνο (σε νερό ή ελαιόλαδο)

Ντοματίνια

Αγγούρι

Λίγη φέτα

Ελαιόλαδο

Λεμόνι

Ρίγανη

Εκτέλεση

Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτεις τον τόνο και ολοκληρώνεις με ελαιόλαδο, λεμόνι και λίγη ρίγανη. Σερβίρεται μόνη της ή με φρυγανισμένο ψωμί.

2. Ζυμαρικά με τόνο και ντοματίνια

Ένα από τα πιο γρήγορα comfort γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Υλικά

250 γρ. ζυμαρικά

1 κονσέρβα τόνο

Ντοματίνια

Σκόρδο

Ελαιόλαδο

Πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζεις τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σε αντικολλητικό τηγάνι σοτάρεις το σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτεις τα ντοματίνια και στη συνέχεια τον τόνο. Ανακατεύεις με τα ζυμαρικά και ολοκληρώνεις με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

3. Sandwich με τόνο και αβοκάντο

Η τέλεια επιλογή για πρωινό, brunch ή γρήγορο βραδινό.

Υλικά

Ψωμί ολικής άλεσης

1 κονσέρβα τόνο

1 ώριμο αβοκάντο

Μαρούλι

Ντομάτα

Λίγο γιαούρτι ή light μαγιονέζα

Πιπέρι

Λεμόνι

Εκτέλεση

Λιώνεις το αβοκάντο με λίγο λεμόνι και πιπέρι. Αλείφεις το ψωμί, προσθέτεις τον τόνο, το μαρούλι και τη ντομάτα, ενώ αν θέλεις πιο κρεμώδη υφή μπορείς να βάλεις λίγο γιαούρτι ή light μαγιονέζα. Έτοιμο μέσα σε 5 λεπτά.

Ο τόνος σε κονσέρβα αποδεικνύει πως ένα απλό υλικό μπορεί να γίνει η βάση για δεκάδες γρήγορες και γευστικές συνταγές. Με λίγα ακόμη υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα, μπορείς να δημιουργήσεις ισορροπημένα γεύματα χωρίς πολύ χρόνο ή κόπο. Την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς «τι να φάω σήμερα;», μία κονσέρβα τόνος ίσως είναι η πιο εύκολη και νόστιμη λύση.