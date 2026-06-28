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Life 28.06.2026

Η πιο νόστιμη viral τάση του καλοκαιριού – Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν ξετρελάνει τα social media

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Μια τάση που ξεκίνησε από τα social media του εξωτερικού και εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες γευστικές εμμονές του καλοκαιριού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα «γλυκά φρούτα» είναι η νέα viral food τάση του TikTok, με γλυκά που μοιάζουν με φρούτα.
  • Η τάση ξεκίνησε από την Ασία και τις ΗΠΑ, αλλά γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
  • Τα βίντεο με δοκιμές και η εντυπωσιακή εμφάνιση των γλυκών είναι βασικοί παράγοντες της δημοτικότητάς τους.
  • Ελληνικά ζαχαροπλαστεία υιοθετούν την τάση, δημιουργώντας τις δικές τους εκδοχές για το νεανικό κοινό.
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Τα social media συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τι τρώμε, τι δοκιμάζουμε και τελικά… τι γίνεται trend. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο φαινόμενο με τα «γλυκά φρούτα», μια αισθητικά εντυπωσιακή food τάση που έχει κατακλύσει το TikTok. Πρόκειται για γλυκά που μετατρέπονται σε μικρά επιδόρπια με γλάσο, σοκολάτα, καραμέλα και πολύχρωμες επικαλύψεις,θυμίζοντας φρούτα. Τα βίντεο με δοκιμές έχουν γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views σε λίγες μόνο ημέρες.

viral glika frouta__
Πηγή: instagram

Το trend δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες της Ασίας και των ΗΠΑ, όπου η κουλτούρα του food styling και των viral γλυκών είναι ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όμως, εξαπλώθηκε παγκοσμίως, φτάνοντας και στα ελληνικά social feeds. Στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι χρήστες του TikTok δοκιμάζουν τα viral «glazed fruits», ενώ ζαχαροπλαστεία αρχίζουν να προσαρμόζουν τη νέα τάση, δημιουργώντας δικές τους εκδοχές που συνδυάζουν γεύση και εντυπωσιακή εμφάνιση.

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Η πραγματική απογείωση ήρθε μέσα από το TikTok, όπου creators από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν να τα δοκιμάζουν on camera. Τα reaction videos, οι ήχοι «crunch» και οι close-up λήψεις τα μετέτρεψαν σε viral περιεχόμενο. Το trend εξαπλώθηκε γρήγορα, φτάνοντας σε εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγες μέρες.

Στην ελληνική αγορά, αρκετά ζαχαροπλαστεία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές των viral γλυκών φρούτων. Από απλές φράουλες με σοκολάτα μέχρι πιο περίτεχνα dessert creations, η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, κυρίως από νεανικό κοινό που ακολουθεί τις τάσεις του TikTok.

https://www.instagram.com/artopoieia_hpeiros/
https://www.instagram.com/artopoieia_hpeiros/

Πέρα από τη γεύση, αυτό που κάνει τα «γλυκά φρούτα» τόσο δημοφιλή είναι η εικόνα τους. Είναι φτιαγμένα για φωτογραφία και βίντεο, με έντονα χρώματα, glossy υφές και εντυπωσιακά cuts που τραβούν την προσοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο viral food trends της χρονιάς.

https://www.tiktok.com/@cedricgrolet/video/7550350744508157187?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122221973%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C122258714%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.athensvoice.gr%2Fcity-guide%2Ftip-of-the-day%2F953907%2Fpou-tha-vreis-ta-viral-gluka-frouta-pou-oloi-psahnoun-na-dokimasoun%2F&referer_video_id=7204513199893253381

Το trend με τα «γλυκά φρούτα» δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο γρήγορα μπορεί το TikTok να μετατρέψει μια απλή ιδέα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Από το εξωτερικό μέχρι την Ελλάδα, η τάση εξελίσσεται συνεχώς, επηρεάζοντας όχι μόνο τους χρήστες αλλά και επαγγελματίες της ζαχαροπλαστικής.

Είτε τα δοκιμάζεις για τη γεύση είτε για το viral content, ένα είναι σίγουρο: τα γλυκά φρούτα έχουν ήδη κερδίσει μια θέση στη σύγχρονη food κουλτούρα. Και το πιο πιθανό είναι ότι το επόμενο viral γλυκό είναι ήδη καθ’ οδόν.

Kεντρική φωτογραφία: Marie Rene Patisserie and Bakery

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