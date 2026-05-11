Καφές με αυγό: Το νέο coffee trend που έχει διχάσει τα social

Όταν σκρολάρεις στα social media σήμερα, δύσκολα δεν θα πέσεις πάνω σε ένα από τα πιο παράξενα και ταυτόχρονα εντυπωσιακά trends των τελευταίων εβδομάδων: τον καφέ με αυγό. Πρόκειται για ένα ρόφημα που έχει γίνει viral κυρίως μέσα από το TikTok, όπου χιλιάδες χρήστες δοκιμάζουν να το φτιάξουν στο σπίτι, εντυπωσιασμένοι από την κρεμώδη υφή και την ιδιαίτερη εμφάνισή του. Πίσω όμως από την αισθητικά ελκυστική εικόνα του, οι ειδικοί επισημαίνουν πως υπάρχουν σημεία που χρειάζονται προσοχή, ειδικά σε σχέση με την κατανάλωση ωμού κρόκου.

Το ρόφημα, γνωστό ως «egg coffee» ή αλλιώς «cà phê trứng», έχει τις ρίζες του στο Βιετνάμ και συγκεκριμένα στο Ανόι, όπου δημιουργήθηκε το 1946. Την εποχή εκείνη, το φρέσκο γάλα ήταν δύσκολο να βρεθεί, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί του να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, ο κρόκος αυγού χτυπήθηκε μαζί με ζαχαρούχο γάλα, δημιουργώντας μια πλούσια, αφράτη κρέμα που τοποθετείται πάνω από δυνατό ζεστό καφέ.

Η εικόνα του ροφήματος είναι ίσως ένας από τους βασικούς λόγους που έγινε τόσο δημοφιλές στα social media. Η βελούδινη στρώση αφρού που «κάθεται» πάνω στον καφέ θυμίζει επιδόρπιο, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό οπτικά αλλά και γευστικά για πολλούς χρήστες που αναζητούν νέες εμπειρίες.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με viral food trends, η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει πως η κατανάλωση ωμού αυγού μπορεί να ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Γι’ αυτό και οι ειδικοί συστήνουν προσοχή σε όσους επιχειρούν να δοκιμάσουν το ρόφημα στο σπίτι, ειδικά χωρίς ελεγμένα ή παστεριωμένα αυγά.

Παρά τις επισημάνσεις, ο καφές με αυγό συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στα social media, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό και το trend να εξαπλώνεται από χρήστη σε χρήστη. Ένα παραδοσιακό ρόφημα που ξεκίνησε από ανάγκη, σήμερα έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο viral φαινόμενο, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη του διαδικτύου στη διαμόρφωση των σύγχρονων διατροφικών τάσεων.

