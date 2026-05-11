«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

Το παγκόσμιο τηλεοπτικό format έρχεται στον ΑΝΤ1, με τον Σπύρο Σούλη και την ομάδα του να μεταμορφώνουν σπίτια και ζωές

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να δώσει στους συμμετέχοντες ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, σήκωσαν τα μανίκια και ξεκίνησαν τα γκρεμίσματα… και τα γυρίσματα!

Μέσα από το «Extreme Makeover: Home Edition» θα δούμε σπίτια να ανακαινίζονται ολοκληρωτικά και μαζί να αλλάζουν κυριολεκτικά οι ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά. Μία μεγάλη και έμπειρη ομάδα, μέσα σε μία εβδομάδα, καλείται να «ξαναφτιάξει» τα σπίτια των συμμετεχόντων, ανοίγοντάς τους την πόρτα σε μία νέα, καλύτερη ζωή.

Δεν είναι απλά μία ανακαίνιση, είναι μία νέα αρχή!

Η εκπομπή «Extreme Makeover: Home Edition» με αξιοπρεπή και συγκινητική προσέγγιση προσφέρει ριζική ανακαίνιση σπιτιών σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στον ΑΝΤ1 και σου δίνει τη δυνατότητα ριζικής ανακαίνισης του σπιτιού σου, τώρα που η ζωή σου μπορεί να είναι δύσκολη…

Δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και δες τη ζωή σου να αλλάζει!

