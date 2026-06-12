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TV & Media 12.06.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Οι ανατρεπτικές εμφανίσεις αυτής της Κυριακής

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Όλες οι ανατρεπτικές εμφανίσεις του νέου επεισοδίου του «Your Face Sounds Familiar» αυτής της Κυριακής στον ANT1
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Με μια ματιά
  • Το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει την Κυριακή 14 Ιουνίου με νέες ανατρεπτικές εμφανίσεις και εκπλήξεις.
  • Δέκα καλλιτέχνες θα μεταμορφωθούν σε διάσημους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, δοκιμάζοντας τα όριά τους.
  • Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούν οι Γ. Θεοφάνους, Κ. Παπουτσάκη, Ρ. Χαραλαμπίδης, Ρ. Μόρφη.
  • Ο νικητής της βραδιάς θα στηρίξει έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό έργο.
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Εκεί όπου η μεταμόρφωση γίνεται τέχνη και κάθε performance μετατρέπεται σε απόλυτη εμπειρία, το «Your Face Sounds Familiar» δημιουργεί ένα σύμπαν μαγικό, γεμάτο μουσική και στιγμές, που αποδεικνύουν πως τίποτα δεν είναι αδύνατο στη σκηνή του. Κι αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, το πιο εντυπωσιακό σόου της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται και αυτή την Κυριακή για να σας διαψεύσει.

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και μεταμορφώσεις.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 21:00, δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να διαγωνιστούν, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να εντυπωσιάσουν. Μεγάλες προσωπικότητες, φωνές γνώριμες και αγαπημένες, απαιτητικές ερμηνείες και εμφανίσεις θα δοκιμάσουν τα όρια των παικτών, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, ανατροπές, δυνατές συγκινήσεις και εκπλήξεις.

Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, ο οποίος και αυτή την Κυριακή θα δώσει ένα ξεχωριστό ρυθμό στο σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό του, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η εκρηκτική κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα βάλει και πάλι στο «μικροσκόπιό» της όλες τις λεπτομέρειες των μεταμορφώσεων και θα τις κρίνει με εύστοχα σχόλια, χιούμορ και έντονο συναίσθημα.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 14 Ιουνίου είναι:

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Leonard Cohen
  • Μέμος Μπεγνής –  Europe
  • Biased Beast – Σταμάτης Κόκοτας
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Μιχάλης Ρέππας
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Δημήτρης Μητροπάνος
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Έλενα Παπαρίζου
  • Μαριάντα Πιερίδη – Christina Aguilera
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Bette Midler
  • Ίντρα Κέιν – Ματούλα Ζαμάνη
  • Δωροθέα Μερκούρη – Fergie

Από διεθνείς θρύλους της μουσικής μέχρι αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, οι performance αυτής της Κυριακής έχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά για να χαρίσουν μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της φετινής σαρωτικής πορείας του σόου.

Και όταν τα φώτα της σκηνής σβήσουν, το «Your Face Sounds Familiar» θα στείλει για ακόμη μία φορά ένα ουσιαστικό μήνυμα προσφοράς, με τον νικητή της βραδιάς να στηρίζει έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό έργο.

Συντελεστές 
Head of Productions: Αντώνης Μάτσος
Content Director: Γιάννης Μπίτσικας
Project Manager: Βασίλης Μεγκλίδης
Αρχισυνταξία: Νανά Ηλιοπούλου
Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Ρήγος
Acting Coach: Σόφη Ζαννίνου
Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου
Vocal Coach: Ελένη Αλεξανδρή
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος
Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη
Εταιρία Παραγωγής: Ministare Productions

 

 

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ANT1 Your Face Sounds Familiar
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