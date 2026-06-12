«Grand Hotel»: Οι εξελίξεις των νέων επεισοδίων 15/6 – 17/6

Με μια ματιά Η αλήθεια για το παρελθόν του Ρήγα αποκαλύπτεται, προκαλώντας σοκ και κλονίζοντας σχέσεις.

Η αστυνομική έρευνα για τη διπλή δολοφονία στενεύει τον κλοιό γύρω από τους υπόπτους, με τον Παράσχο και τον Ρήγα στο στόχαστρο.

Η Θάλεια υποψιάζεται τον Χαραλάμπη για τη δολοφονία, ενώ η Θεώνη πανικοβάλλεται και η Φρίντα κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση.

Οι προετοιμασίες για τον γάμο της Αλίκης και του Πέτρου προχωρούν, ενώ η Σοφία και ο Αλέξανδρος σχεδιάζουν την αποχώρησή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πόρτες του«Grand Hotel» ανοίγουν για ακόμα μια εβδομάδα, έτοιμες να ξεσκεπάσουν μυστικά που θα αλλάξουν τις ζωές όλων για πάντα. Στα νέα καθηλωτικά επεισόδια, η αλήθεια για το παρελθόν του Ρήγα πέφτει σαν κεραυνός, οι έρευνες της αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία στενεύουν τον κλοιό γύρω από τους υπόπτους, και οι συμμαχίες κλονίζονται ανεπανόρθωτα. Ανάμεσα σε κρυφούς έρωτες, επικίνδυνους εκβιασμούς και απρόσμενες επιστροφές, το πάθος και ο κίνδυνος γίνονται ένα.

Η αποκάλυψη ότι ο Ρήγας είναι αδερφός του Χατζημήτρου σκάει σαν βόμβα και προκαλεί τριγμούς. Η Αλίκη, ανήσυχη για τον σκοτεινό ρόλο της μητέρας της, δείχνει έτοιμη για μια ανοιχτή σύγκρουση μαζί της. Ο Πέτρος, ωστόσο, προσπαθεί ψύχραιμα να την προστατεύσει από εντάσεις που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη της. Την ίδια ώρα, το κλίμα στα προσφυγικά είναι βαρύ μετά την απώλεια της Μελίνας. Ο Παράσχος είναι συντετριμμένος από τον πόνο, ενώ ο Χαραλάμπης τρέμει μήπως προδοθεί.

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Οι υποψίες για τη δολοφονία του Χατζημήτρου φέρνουν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Θάλεια υποψιάζεται ανοιχτά τον Χαραλάμπη και, παρά τις προσπάθειες του Άρη, είναι αποφασισμένη να μιλήσει στην αστυνομία. Όταν ο Άρης εκμυστηρεύεται τις υποψίες της στον Πέτρο, η Θάλεια εξοργίζεται και συγκρούεται έντονα μαζί του. Η είδηση φτάνει και στα αυτιά της Θεώνης, η οποία παθαίνει πανικό και εκλιπαρεί τον Χαραλάμπη να φύγουν για να σωθεί. Εκείνος, όμως, παίρνει τη γενναία απόφαση να πάει να μιλήσει μόνος του στον Χρόνη.

Μέσα σε όλα αυτά, η Θεώνη και ο Χαραλάμπης δέχονται ένα ακόμα σοκ, όταν βλέπουν ξαφνικά στο κατώφλι τους τη Φρίντα. Αν και της υπόσχονται να κρατήσουν κρυφή την παρουσία της στην Κηφισιά, η τύχη παίζει το δικό της παιχνίδι: η Αλίκη πηγαίνει στον μαχαλά και πέφτει σοκαρισμένη πάνω στη φίλη της.

Στο αστυνομικό μέτωπο, η έρευνα του Χρόνη και του Βαγγέλη για τη διπλή δολοφονία περιπλέκεται επικίνδυνα. Ο Παράσχος μπαίνει για τα καλά στο στόχαστρο, ειδικά όταν ο Χρόνης ερευνά το σπίτι του και ανακαλύπτει ένα όπλο ίδιο με αυτό του φόνου. Παράλληλα, όμως, οι υποψίες στρέφονται έντονα και προς τον Ρήγα. Η κατάσταση για εκείνον δυσκολεύει όταν η Κυβέλη διαβάζει μια αποκαλυπτική συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου στην εφημερίδα. Το τελειωτικό χτύπημα για τη σχέση τους έρχεται από την Τασία, η οποία αποκαλύπτει στην Κυβέλη ότι είδε τον Ρήγα να μιλάει με τη Μελίνα λίγο πριν εκείνη εξαφανιστεί — κάτι που ο ίδιος της είχε κρύψει επιμελώς. Πλέον, η Κυβέλη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της και παύει να τον εμπιστεύεται, ενώ ο Άρης και η Θάλεια αποφασίζουν να δράσουν στα κρυφά: ψάχνουν την ντουλάπα του Ρήγα και η έρευνά τους αποδίδει καρπούς.

Μέσα στο γενικότερο χάος, υπάρχουν και πιο προσωπικές στιγμές για τους ήρωες. Οι προετοιμασίες του γάμου της Αλίκης και του Πέτρου προχωρούν, με την Αλίκη να καταφέρνει να πείσει τον αγαπημένο της να συμβιβαστεί με τη μητέρα του και να την καλέσει στην τελετή. Ο Ιορδάνης, σε μια προσπάθεια να αλλάξει συμπεριφορά, παλεύει να βοηθήσει σε όλες τις δουλειές του ξενοδοχείου, φτάνοντας στο σημείο να κάνει ακόμα και τον σερβιτόρο.

Τέλος, η Σοφία αναγκάζει τον Αλέξανδρο να εκβιάσει τον Γαληνό προκειμένου να καταφέρουν να φύγουν οριστικά από το ξενοδοχείο, ενώ η Ελένη ανοίγει την καρδιά της στον Βλάσση, εξομολογούμενη πως είναι ερωτευμένη μαζί του.