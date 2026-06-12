«Μπλε ώρες»: Μια δυνατή ιστορία έρωτα με την Βάνα Μπάρμπα έρχεται στον ΣΚΑΪ

Ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα με τους τηλεθεατές να ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές

Με μια ματιά Η σειρά «Μπλε ώρες» είναι ένα ερωτικό δράμα με μυστήριο, που διαδραματίζεται στο Πήλιο.

Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν απαγορευμένο έρωτα δύο ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι σε γάμους.

Μια δολοφονία περιπλέκει την ιστορία, αποκαλύπτοντας μυστικά και συγκρούσεις μεταξύ δύο πλούσιων οικογενειών.

Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση υποδυόμενη τη θεία της πρωταγωνίστριας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «Μπλε ώρες». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ).

Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού…

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Οι «Μπλε ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η Βάνα Μπάρμπα, μετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση σε έναν ρόλο γεμάτο δυναμισμό και ευαισθησία. Υποδύεται την Ελένη Αλεξίου, τη θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της μετά τον θάνατο των γονιών της και τη μεγάλωσε σαν κόρη της. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.