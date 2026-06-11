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Η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από το «Πρωινό» – Οι λόγοι πίσω από την απόφασή της

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Η Δέσποινα Καμπούρη αποχαιρετά την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.
  • Η απόφαση λήφθηκε μετά από συζήτηση με το κανάλι και αφορά την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
  • Ο κύριος λόγος αποχώρησης είναι η δυσκολία του πολύ πρωινού ξυπνήματος.
  • Η δημοσιογράφος κρατά θετικές αναμνήσεις από τη συνεργασία, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία της Δέσποινας Καμπούρη με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, καθώς η δημοσιογράφος δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Η ίδια επιβεβαίωσε την αποχώρησή της, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση έχει ληφθεί έπειτα από συζήτηση με το κανάλι. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία της στην εκπομπή ολοκληρώνεται έπειτα από έναν χρόνο, η Δέσποινα Καμπούρη κρατά μόνο θετικές αναμνήσεις από τη συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική. Μάλιστα, η ίδια δήλωσε πως ήταν «ίσως από τις καλύτερες» χρονιές για εκείνη.

despoina_kampouri
https://www.instagram.com/despinakampouri/

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει στην απόφασή τους για την επερχόμενη σεζόν. «Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο Πρωινό, το έχουμε συζητήσει με το κανάλι και έχει τελειώσει. Οπότε, δεν μπορώ να σου μιλήσω για περικοπές στο budget, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο βασικός λόγος που την οδήγησε σε αυτή την επιλογή ήταν η απαιτητική καθημερινότητα μιας πρωινής εκπομπής. Το πολύ πρωινό ξύπνημα αποδείχθηκε πιο δύσκολο απ’ όσο περίμενε, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην τελική της απόφαση. «Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το περίμενα», εξήγησε η ίδια.

Παρά τις δυσκολίες, η Δέσποινα Καμπούρη αναγνωρίζει πως η φετινή τηλεοπτική σεζόν της άφησε θετικό πρόσημο και ξεχωριστές εμπειρίες. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στις δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου σχετικά με τις τηλεοπτικές ζώνες, συμφωνώντας μαζί της με χιουμοριστική διάθεση: «Καλά τα λέει η Σίσσυ. Η πιο ωραία ζώνη για να δουλεύει κάποιος στην τηλεόραση είναι το Σαββατοκύριακο».

Πέρα από τα επαγγελματικά, η Δέσποινα Καμπούρη εμφανίστηκε θετική και απέναντι στην προοπτική ενός νέου έρωτα στη ζωή της, μετά το πρόσφατο διαζύγιό της. Με αυτή την κίνηση, δείχνει έτοιμη να γυρίσει σελίδα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Το Πρωινό
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