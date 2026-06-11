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Cinema 11.06.2026

7 εβδομάδες στην κορυφή – Το «Michael» δεν σταματά να σπάει ρεκόρ

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Το βιογραφικό φιλμ για τον Michael Jackson συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στις αίθουσες, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Michael» παραμένει στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου box office για 7 εβδομάδες.
  • Το φιλμ αποτελεί την πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Lionsgate.
  • Η ερμηνεία του Jaafar Jackson, ανιψιού του Michael Jackson, θεωρείται βασικός λόγος επιτυχίας.
  • Η ταινία ισορροπεί μουσικό θέαμα και βιογραφική αφήγηση, προσελκύοντας ευρύ κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Michael» συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ασταμάτητη πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορία του Michael Jackson εξακολουθεί να συγκινεί και να συναρπάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 7 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, το πολυσυζητημένο βιογραφικό φιλμ όχι μόνο παραμένει στην κορυφή των παγκόσμιων box office charts, αλλά καταφέρνει να πετύχει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο: να γίνει η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Lionsgate. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη διαχρονική δύναμη του ονόματος του Michael Jackson, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για μια κινηματογραφική αφήγηση που επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ η παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Από την πρώτη ημέρα προβολής της, στις 24 Απριλίου, η ταινία εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό κινηματογραφικό φαινόμενο. Η εμπορική της πορεία ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις, ενώ κάθε νέο Σαββατοκύριακο συνοδεύεται από εντυπωσιακές εισπράξεις που διατηρούν το «Michael» στις πρώτες θέσεις των διεθνών κατατάξεων. Η δυναμική που έχει αναπτύξει η παραγωγή αποδεικνύει ότι οι βιογραφικές ταινίες μπορούν ακόμη να αποτελέσουν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όταν συνδυάζουν ισχυρό υλικό, αναγνωρίσιμα πρόσωπα και μια ιστορία που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια κουλτούρα.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Michael Jackson, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία και επηρέασε γενιές καλλιτεχνών. Η ταινία ακολουθεί την πορεία του από τα πρώτα του βήματα ως παιδί-θαύμα μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Μέσα από τη διαδρομή αυτή, παρακολουθείς τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, τις θριαμβευτικές του επιτυχίες και την τεράστια επίδραση που είχε στη μουσική, τη μόδα και την ποπ κουλτούρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του Jaafar Jackson για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ανιψιός του Michael Jackson κλήθηκε να ενσαρκώσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της ψυχαγωγίας και, σύμφωνα με τις αντιδράσεις του κοινού, η ερμηνεία του αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας της ταινίας. Η φυσική ομοιότητα, οι κινήσεις και η σκηνική του παρουσία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εμπειρίας που φέρνει στη μνήμη τη μοναδική αύρα του «Βασιλιά της Pop».

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην ταινία Michael
Ο Jaafar Jackson υποδύεται τον Michael Jackson στη νέα βιογραφική ταινία.

Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Colman Domingo και η Nia Long, οι οποίοι ενισχύουν το καστ με τις ερμηνείες τους και προσδίδουν μεγαλύτερο βάθος στην αφήγηση. Η παρουσία τους λειτουργεί συμπληρωματικά σε μια παραγωγή που επιδιώκει να παρουσιάσει όχι μόνο τον καλλιτέχνη Michael Jackson, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Antoine Fuqua, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές. Στο «Michael» επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο μουσικό θέαμα και στη βιογραφική αφήγηση, προσφέροντας μια ταινία που απευθύνεται τόσο στους φανατικούς θαυμαστές του καλλιτέχνη όσο και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την πορεία του.

Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η επιτυχία του φιλμ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστείς τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στη σύγχρονη κινηματογραφική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το «Michael» κατάφερε να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, μετατρέποντας το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή του διάσημου τραγουδιστή σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

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Michael MICHAEL JACKSON ΤΑΙΝΙΑ
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