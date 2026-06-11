Νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: 7 λόγοι να πας σινεμά αυτή την εβδομάδα

Με μια ματιά Νέες πρεμιέρες περιλαμβάνουν την επιστροφή του Steven Spielberg με την ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης».

Προβάλλονται φεστιβαλικές ταινίες όπως το «Το Ιερό Αγόρι» και η μεταφορά του «Ο Ξένος».

Επιστρέφουν κλασικά έργα όπως τα «Οι Άλλοι», «S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» και «Blow Up».

Η εβδομάδα συνδυάζει νέες παραγωγές με διαχρονικά αριστουργήματα του κινηματογράφου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κινηματογραφικές εβδομάδες που περνούν σχεδόν απαρατήρητες και υπάρχουν και εκείνες που σε κάνουν να κοιτάζεις ξανά και ξανά το πρόγραμμα των αιθουσών για να αποφασίσεις τι θα πρωτοδείς. Η εβδομάδα που ξεκινά από την Πέμπτη 11 Ιουνίου ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Νέες πολυαναμενόμενες παραγωγές, ταινίες που ξεχώρισαν στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και αριστουργήματα που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη συνθέτουν ένα κινηματογραφικό μενού για όλα τα γούστα.

Από την επιστροφή του Steven Spielberg μέχρι τη μεταφορά του εμβληματικού «Ξένου» του Albert Camus, αλλά και από το ανατριχιαστικό «The Others» μέχρι το διαχρονικό «Blow Up», οι επιλογές αυτής της εβδομάδας είναι πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

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1. «Ημέρα Αποκάλυψης» – Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg

Η πιο πολυσυζητημένη πρεμιέρα της εβδομάδας δεν είναι άλλη από την «Ημέρα Αποκάλυψης». Ο Steven Spielberg επιστρέφει με μια φιλόδοξη κινηματογραφική περιπέτεια που εξερευνά ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: είμαστε τελικά μόνοι στο σύμπαν; Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt και τον Josh O’Connor, η ταινία υπόσχεται θέαμα, αγωνία και τη χαρακτηριστική κινηματογραφική ματιά ενός δημιουργού που έχει γράψει ιστορία στο Hollywood.

2. «Το Ιερό Αγόρι» – Ένα χωριό γεμάτο μυστικά και σκοτεινές αλήθειες

Το «Ιερό Αγόρι» του Paolo Strippoli έρχεται από το Φεστιβάλ Βενετίας και φέρνει μαζί του μια ανατριχιαστική ιστορία. Σε ένα χωριό όπου όλοι δείχνουν υπερβολικά ευτυχισμένοι, ένας δάσκαλος αρχίζει να ξετυλίγει ένα κουβάρι μυστικών που κρύβεται πίσω από την τέλεια εικόνα. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που επενδύει στην ατμόσφαιρα και την ένταση.

3. «Ο Ξένος» – Ο Albert Camus στη μεγάλη οθόνη

Ο François Ozon μεταφέρει κινηματογραφικά ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα. Ο «Ξένος» ακολουθεί τον Μερσώ, έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες μιας πράξης που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Μια ταινία που συνδυάζει φιλοσοφία, υπαρξιακά ερωτήματα και κινηματογραφική ένταση.

4. «Οι Άλλοι» – Το ψυχολογικό θρίλερ που δεν έχασε ούτε στιγμή τη δύναμή του

Το αριστουργηματικό «The Others» του Alejandro Amenábar επιστρέφει στις αίθουσες και αποτελεί ιδανική ευκαιρία να το δεις όπως πραγματικά αξίζει. Η Nicole Kidman πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία μυστηρίου που εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς για το είδος των ψυχολογικών θρίλερ.

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5. «S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» – Ο Kubrick παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ

Η θρυλική μαύρη κωμωδία του Stanley Kubrick επιστρέφει σε αποκατεστημένη έκδοση. Με καυστικό χιούμορ, πολιτική σάτιρα και μια ανεπανάληπτη ερμηνεία του Peter Sellers, η ταινία αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κινηματογράφου.

6. «Blow Up» – Το φιλμ που άλλαξε για πάντα το ευρωπαϊκό σινεμά

Το εμβληματικό έργο του Michelangelo Antonioni επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και προσφέρει μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Μέσα από το ατμοσφαιρικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’60, το «Blow Up» εξερευνά τα όρια της πραγματικότητας, της εικόνας και της αλήθειας.

7. «Σεξ, Ψέματα και Βιντεοταινίες» – Η ταινία που έγραψε ιστορία στις Κάννες

Το φιλμ του Steven Soderbergh, που κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα το 1989, επιστρέφει στις αίθουσες και θυμίζει γιατί θεωρείται σταθμός για τον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο. Μια ιστορία σχέσεων, μυστικών, επιθυμιών και συναισθηματικών συγκρούσεων που παραμένει εξίσου δυνατή δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της.

Η κινηματογραφική εβδομάδα της 11ης Ιουνίου φέρνει κάτι σπάνιο: ισορροπία ανάμεσα στο καινούργιο και το διαχρονικό. Από blockbuster παραγωγές και φεστιβαλικά φιλμ μέχρι αξεπέραστα αριστουργήματα που επιστρέφουν στις αίθουσες, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα βρεις περισσότερους από έναν λόγους για να βρεθείς μπροστά στη μεγάλη οθόνη.

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