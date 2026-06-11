Drake: Το «ICEMAN» δεν λιώνει – Σπάει ρεκόρ και μένει για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200

Με μια ματιά Το album "ICEMAN" του Drake παραμένει στο No.1 του Billboard 200 για 4η εβδομάδα.

Το project αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 137.000 album-equivalent units.

Το κομμάτι "Janice STFU" συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του album.

Ο Drake ετοιμάζει νέα projects, όπως τα "HABIBTI" και "MAID OF HONOUR". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake συνεχίζει να κυριαρχεί στα παγκόσμια charts με το νέο του album «ICEMAN», το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει την κορυφή του Billboard 200. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το project ετοιμάζεται να συμπληρώσει 4η συνεχόμενη εβδομάδα στο No.1, με περίπου 137.000 album-equivalent units, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική του δυναμική.

Αν παρακολουθείς την πορεία του Drake τα τελευταία χρόνια, ξέρεις ότι οι επιτυχίες του δεν αποτελούν πλέον έκπληξη. Ωστόσο, το «ICEMAN» φαίνεται να ξεχωρίζει ακόμη και μέσα στη δική του εντυπωσιακή δισκογραφία, καθώς εξελίσσεται στο πιο μακροχρόνια κυρίαρχο album του από την εποχή του «Certified Lover Boy» το 2021.

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Η παραμονή του στην κορυφή για 4 εβδομάδες δεν είναι απλώς ένα στατιστικό επίτευγμα, αλλά ένδειξη της ισχυρής απήχησης που εξακολουθεί να έχει το project στο κοινό. Το album έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλά επίπεδα streaming, με τους ακροατές να επιστρέφουν ξανά και ξανά στα κομμάτια του, ακόμη και μετά την αρχική περίοδο κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία του «ICEMAN» έχει παίξει το κομμάτι «Janice STFU», το οποίο συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα και να λειτουργεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή tracks της χρονιάς. Η δυναμική του τραγουδιού έχει συμβάλει καθοριστικά στη συνολική πορεία του album, κρατώντας το ενεργό στις playlists και στις συζητήσεις των ακροατών.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τον Drake δεν περιορίζεται μόνο στο «ICEMAN». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσοχή του έχει ήδη στραφεί σε νέα projects όπως τα «HABIBTI» και «MAID OF HONOUR», με γυρίσματα για νέα visuals να πραγματοποιούνται στα Turks and Caicos, κάτι που δείχνει ότι η επόμενη φάση της δισκογραφικής του πορείας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, το «ICEMAN» παραμένει το απόλυτο κεντρικό σημείο της φετινής του διαδρομής. Η πιθανή επίτευξη του 4ου συνεχόμενου No.1, σε συνδυασμό με τις υψηλές πωλήσεις και την ισχυρή παρουσία του στα streaming charts, ενισχύει ακόμη περισσότερο το αφήγημα ενός album που ήδη θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα του 2026.

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