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Μουσική 09.06.2026

Όταν ο Harry Styles ξέχασε το πρώτο κουπλέ και το κοινό ανέλαβε δράση

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Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε σε συναυλία του Harry Styles, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού «Cherry»
Ειρήνη Στόφυλα

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή χάρισε ο Harry Styles στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together». Ο διάσημος Βρετανός σταρ βρέθηκε ξαφνικά σε αμηχανία όταν, ενώ ετοιμαζόταν να ερμηνεύσει το αγαπημένο τραγούδι «Cherry», συνειδητοποίησε ότι δεν θυμόταν τους στίχους.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την αυθεντική αντίδραση του τραγουδιστή και τη μοναδική σχέση που διατηρεί με το κοινό του. Όλα συνέβησαν λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το πρώτο κουπλέ του τραγουδιού. Ο Harry Styles σταμάτησε ξαφνικά να παίζει κιθάρα, δείχνοντας εμφανώς μπερδεμένος, ενώ κοίταξε προς το κοινό αναζητώντας βοήθεια.

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Αντί να προσπαθήσει να καλύψει το λάθος του, επέλεξε να το αντιμετωπίσει με χιούμορ και ειλικρίνεια, απευθυνόμενος στους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στο στάδιο. «Ποια είναι τα λόγια; Ποιο είναι το πρώτο κουπλέ;», ρώτησε τους fans του, προκαλώντας γέλια αλλά και ενθουσιασμό.

https://www.tiktok.com/@notyourmachinegirl/video/7648016199258737952?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122349556%2C122221973%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C122258714%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.protothema.gr%2Flife-style%2Farticle%2F1831971%2Fo-hari-stails-xehase-tous-stihous-tragoudiou-tou-se-sunaulia-tou-sto-amsterdam-poia-einai-ta-logia-rotise-tous-theates%2F&referer_video_id=7648016199258737952

Οι fans προσπάθησαν να τον βοηθήσουν

Το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως, με εκατοντάδες φωνές να προσπαθούν ταυτόχρονα να του θυμίσουν τους στίχους. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα μετατράπηκε σε ένα χαοτικό αλλά απολαυστικό σκηνικό, καθώς ο καθένας τραγουδούσε σε διαφορετικό ρυθμό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από θεατή κατέγραψε τη στιγμή και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Τελικά, ο Harry Styles πλησίασε την πρώτη σειρά των θεατών και ζήτησε βοήθεια από έναν συγκεκριμένο fan, ο οποίος κατάφερε να του υπενθυμίσει τους σωστούς στίχους.

Αφού θυμήθηκε το σημείο από όπου έπρεπε να συνεχίσει, ο τραγουδιστής επέστρεψε στο μικρόφωνο και συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του. Πριν ξεκινήσει ξανά το τραγούδι, είπε χαμογελώντας: «Συγγνώμη γι’ αυτό».

Viral στα social media

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν ότι τέτοιες στιγμές δείχνουν πόσο αυθεντικός παραμένει ο Harry Styles παρά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του.

Αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι το περιστατικό έκανε τον καλλιτέχνη ακόμη πιο συμπαθή, ενώ άλλοι σημείωσαν πως είναι απολύτως φυσιολογικό ένας τραγουδιστής να ξεχάσει περιστασιακά τους στίχους μέσα σε μια απαιτητική περιοδεία με δεκάδες εμφανίσεις.

Αντί να προκαλέσει αρνητικά σχόλια, η μικρή αυτή αμηχανία μετατράπηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της περιοδείας του. Άλλωστε, οι fans του Harry Styles φαίνεται πως εκτίμησαν περισσότερο από ποτέ την ανθρώπινη πλευρά του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Και όπως απέδειξε το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο Άμστερνταμ, μερικές φορές τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα σε μια συναυλία δεν είναι τα τέλεια εκτελεσμένα τραγούδια, αλλά οι αυθόρμητες στιγμές που φέρνουν τον καλλιτέχνη ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές του.

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Harry Styles ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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