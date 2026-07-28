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Μουσική 28.07.2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπιασε το μικρόφωνο σε πανηγύρι και το «Απορώ» έγινε το hit του καλοκαιριού

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και αποθεώθηκε από το κοινό, γίνοντας viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε απρόοπτα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι «Απορώ» του Γιάννη Πάριου, συνοδευόμενος από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα.
  • Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και το βίντεο έγινε viral στα social media.
  • Η αυθόρμητη αυτή στιγμή απέδειξε τη δύναμη της απλής μουσικής έκφρασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κοινό των Καμένων Βούρλων, όταν ανέβηκε στη σκηνή ενός παραδοσιακού γλεντιού και τραγούδησε μία μεγάλη ελληνική επιτυχία. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές και κανείς δεν περίμενε πως θα πάρει το μικρόφωνο. Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό, με τον κόσμο να τον υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με κλαδευτήρι στα χέρια, κόβει κλαδιά σε ένα fun post που τον δείχνει να ασχολείται με την κηπουρική.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το «παρών» στο μεγάλο πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Χαρά Βέρα, που συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη, αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό. Η πρόσκλησή της να ανέβει στη σκηνή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους παρευρισκόμενους.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να ερμηνεύσει το διαχρονικό τραγούδι «Απορώ», μία μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Πάριου, δίνοντας τη δική του ξεχωριστή πινελιά. Η ερμηνεία του συνοδεύτηκε από το κλαρίνο του σπουδαίου μουσικού Βασίλη Σαλέα, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό λαϊκού και παραδοσιακού ήχου. Το κοινό απόλαυσε τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών και αντέδρασε με ενθουσιασμό.

@lamiareport.gr

Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena

♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι αυθόρμητες μουσικές στιγμές είναι αυτές που μένουν αξέχαστες. Μακριά από μεγάλες σκηνές και οργανωμένες εμφανίσεις, ο τραγουδιστής μοιράστηκε τη χαρά του τραγουδιού με τον κόσμο σε ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό γλέντι.

mazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η συνύπαρξη της χαρακτηριστικής φωνής του με τον ήχο του κλαρίνου δημιούργησε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ενώ το βίντεο από τη στιγμή αυτή συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή των fans του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη παραγωγή για να συγκινήσει, αφού μία απλή στιγμή, ένα αγαπημένο τραγούδι και ένα ενθουσιώδες κοινό μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ πανηγύρι
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