Faith No More x System of a Down: Το απόλυτο rock comeback του 2027

Οι Faith No More επιστρέφουν δυναμικά στις συναυλίες μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια και οι φίλοι της rock έχουν κάθε λόγο να ενθουσιάζονται. Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε τις πρώτες του live εμφανίσεις για το 2027, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο σιωπής, ακυρώσεων και αβεβαιότητας. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η περιοδεία θα περάσει και από την Ευρώπη.

Οι Faith No More θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους System of a Down για τέσσερις συναυλίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027. Η περιοδεία ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου στο Accor Stadium του Σίδνεϊ και συνεχίζεται σε Μελβούρνη, Μπρίσμπεϊν και Ουέλινγκτον.

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Για τους Faith No More, αυτές θα είναι οι πρώτες επιβεβαιωμένες συναυλίες τους από τον Αύγουστο του 2016. Η μπάντα είχε προγραμματίσει περιοδεία το 2020 και το 2021, όμως η πανδημία του COVID-19 και στη συνέχεια τα προβλήματα ψυχικής υγείας του Mike Patton οδήγησαν στην οριστική ακύρωσή της.

Λίγους μήνες πριν την ανακοίνωση, ο μπασίστας Bill Gould είχε αποκαλύψει στο podcast Rock Talk: «Ναι, θα το κάνουμε. Θα παίξουμε. Ναι, θα το κάνουμε».

Τι είπε ο Mike Patton

Σε συνέντευξή του στο podcast Kyle Meredith With…, ο Mike Patton μίλησε για το αν η περιοδεία του 2016 έμοιαζε με αποχαιρετισμό. «Εκείνη την περίοδο δεν το σκεφτόμουν έτσι, αλλά ίσως τελικά να ίσχυε. Νομίζω πως όλοι μας το αισθανόμασταν, απλώς κανείς δεν το έλεγε ανοιχτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι περίεργο. Όταν βρίσκεσαι για χρόνια σε μια μπάντα ή σε ένα μουσικό σχήμα, υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου η σκέψη “ίσως αυτή να είναι η τελευταία φορά”. Δεν με στενοχωρεί αυτό το συναίσθημα. Αντίθετα, σε βοηθά να είσαι πραγματικά παρών και να εκτιμάς τη στιγμή όσο τη ζεις».

Θα τους δούμε και στην Ευρώπη;

Παρότι οι Faith No More δεν ανακοίνωσαν ποτέ επίσημα τη διάλυσή τους μετά τις ακυρώσεις του 2021, αρκετές δηλώσεις των μελών τους είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η επιστροφή τους ήταν δύσκολη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινωμένες ευρωπαϊκές ημερομηνίες. Ωστόσο, ο Bill Gould έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα σχέδια της περιοδείας, κάτι που δίνει ελπίδες στους fans ότι το μεγάλο comeback δεν θα περιοριστεί μόνο στην Ωκεανία.

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