Faith No More x System of a Down: Το απόλυτο rock comeback του 2027

Οι Faith No More επιστρέφουν στις συναυλίες μετά από περισσότερα από 10 χρόνια, μαζί με τους System of a Down
Με μια ματιά
- Οι Faith No More επιστρέφουν στις συναυλίες το 2027 μετά από δέκα χρόνια.
- Θα εμφανιστούν μαζί με τους System of a Down σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
- Οι προγραμματισμένες συναυλίες του 2020-2021 ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας και προβλημάτων υγείας.
- Υπάρχουν ελπίδες για ευρωπαϊκές εμφανίσεις, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
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