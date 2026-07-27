Ο Usher την έδιωξε θαυμάστρια από τη σκηνή – Η αμήχανη στιγμή που έγινε viral

Με μια ματιά Ο Usher διέκοψε συναυλία στο Νάσβιλ λόγω αμηχανίας θαυμάστριας στη σκηνή.

Η θαυμάστρια φάνηκε άβολα κατά τη διάρκεια αισθησιακής χορογραφίας του Usher.

Ο τραγουδιστής σταμάτησε την ερμηνεία και την καθοδήγησε διακριτικά εκτός σκηνής.

Το περιστατικό έγινε viral, προκαλώντας συζητήσεις στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απροσδόκητη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Usher στο Νάσβιλ, στο πλαίσιο της κοινής του περιοδείας «Raymond & Brown Tour» με τον Chris Brown, όταν ο διάσημος τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει μια καυτή χορευτική performance στη σκηνή, αντιλαμβανándose τη δυσφορία της θαυμάστριας που είχε ανέβει μαζί του.

Περίπου στη μέση του προγράμματός του στο Nissan Stadium, ο R&B αστέρας προσκάλεσε μια γυναίκα στη σκηνή την ώρα που ερμήνευε το επιτυχημένο κομμάτι «Can U Handle It?» από το εμβληματικό άλμπουμ του «Confessions». Καθώς ο ημίγυμνος καλλιτέχνης γονάτισε δίπλα σε ένα κρεβάτι ξεκινώντας μια αισθησιακή χορογραφία, η θεατής φάνηκε αρχικά να ακολουθεί, όμως σύντομα η γλώσσα του σώματός της έδειξε ότι ένιωθε εξαιρετικά αμήχανα και άβολα.

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Η αντίδραση του τραγουδιστή και ο «χαμός» στα social media

Παρατηρώντας την αλλαγή στη διάθεσή της, ο Usher δεν δίστασε να σταματήσει αμέσως την ερμηνεία, κάνοντας ένα βήμα πίσω και κοιτάζοντας το κοινό με απορημένο ύφος. «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι πάνω στη σκηνή», είπε χαμογελώντας στους χιλιάδες θεατές, προτού αφαιρέσει τα ακουστικά του και δείξει διακριτικά στην κοπέλα τον δρόμο της αποχώρησης.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να διχάζονται. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δέχτηκε να ανέβει στη σκηνή εξαρχής αν δεν ένιωθε έτοιμη, ενώ άλλοι σχολίασαν χιουμοριστικά πως ίσως… προτιμούσε τον Chris Brown. Η περιοδεία «Raymond & Brown Tour», η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο και θα συνεχιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, συνεχίζει πάντως να προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και τεράστιες επιτυχίες στους φαν της R&B.

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