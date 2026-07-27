Ο Steve Provis παρουσιάζει το πιο hot music video της σεζόν για τo single «Ένοχη Σκέψη»

Ο Steve Provis μεταφέρει την «Ένοχη Σκέψη» στην οθόνη με ένα εκρηκτικό music video που θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Με μια ματιά Ο Steve Provis κυκλοφόρησε το music video για το νέο του single «Ένοχη Σκέψη».

Το τραγούδι είναι ένα δυναμικό pop-urban με χορευτικό ρυθμό και έχει γίνει viral.

Το music video σκηνοθετεί ο Βασίλης Γκομόζιας με χορογραφία του Μάρκου Γιακουμόγλου.

Ο Steve Provis, με ελληνικές και ουγκαντέζικες ρίζες, ξεχωρίζει στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Steve Provis παρουσιάζει το music video για το νέο του single «Ένοχη Σκέψη», οπτικοποιώντας το τραγούδι που έχει αγαπηθεί από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του και έχει ήδη γίνει viral στα social media, στα clubs και στις live εμφανίσεις του.

Η «Ένοχη Σκέψη» είναι ένα δυναμικό pop-urban τραγούδι με έντονο συναίσθημα, ανεβαστικό vibe, χορευτικό ρυθμό και στίχο που ξεσηκώνει, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη δισκογραφική πορεία του Steve Provis ως ερμηνευτή και performer.

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Με σύγχρονη αισθητική και έντονη κίνηση, το music video αναδεικνύει τη θετική ενέργεια και την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Steve Provis. Σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γκομόζια, η «Ένοχη Σκέψη» μετατρέπεται σε μια δυνατή οπτική εμπειρία, με τον Steve Provis στο επίκεντρο. Η χορογραφία του Μάρκου Γιακουμόγλου δίνει ρυθμό και ένταση στην εικόνα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό performance video που ενισχύει το ανεβαστικό vibe του τραγουδιού.

Ο Steve Provis είναι ένας performer που καθηλώνει. Γεννημένος στην Ελλάδα, με ρίζες από την Ουγκάντα, φέρει μέσα του δύο κόσμους και τους μετατρέπει σε έκφραση, ρυθμό και ενέργεια πάνω στη σκηνή. Με έντονη σκηνική ταυτότητα και διεθνή DJ εμπειρία, ξεχωρίζει στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζοντας να εξελίσσει τον ήχο και την παρουσία του.

Ως DJ έχει κινηθεί με άνεση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ το επίσημο remix του στο εμβληματικό «Tango Tis Nefelis» της Χάρις Αλεξίου έγινε viral το καλοκαίρι του 2024, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και φέρνοντας ένα διαχρονικό έργο σε μια νέα γενιά. Στη σκηνή, η live παρουσία του στο πλευρό του Θοδωρή Φέρρη, στο Ποσειδώνιο στην Αθήνα και στο Barbarella στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα DJ sets του στο Dr.8 στην Αθήνα, αποτυπώνουν έναν καλλιτέχνη που δεν ακολουθεί, αλλά διαμορφώνει τη στιγμή. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μια σειρά εκρηκτικών live εμφανίσεων.

Σε μεγάλες διοργανώσεις, από τα MAD VMA μέχρι την Ημέρα Θετικής Ενέργειας και το Fly Athens 2026, ο Steve Provis επιβεβαιώνει ότι ξέρει να ανεβάζει τον παλμό και να κρατά το κοινό απόλυτα συντονισμένο μαζί του. Η τηλεοπτική του παρουσία στο Just the 2 of Us ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ερμηνευτική του ωριμότητα και το ταλέντο του επί σκηνής.

Credits τραγουδιού:

Ερμηνεία: Steve Provis

Μουσική / Ενορχήστρωση / Mix / Master: Solid Grace

Στίχοι: Λευτέρης Βαρσάμος

Credits music video:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Γκομόζιας

Χορογραφία: Μάρκος Γιακουμόγλου

Χορευτές: Jay Γαρδέρης, Ελευθερία Πατέλη, Γιώργος Καστανάς

Make up / Μαλλιά: Πάνος Πάντος

Backstage φωτογραφία: Jim Μπαρμπαγιάννης

Studio: Raw Studio

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