Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.07.2026

Η Katy Perry αφιέρωσε τραγούδι στον Justin Trudeau και το κοινό ξετρελάθηκε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Katy Perry έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στον αγαπημένο της, Justin Trudeau από τη σκηνή της συναυλίας της στη Μάλτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Katy Perry αφιέρωσε τραγούδι στον Justin Trudeau κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μάλτα.
  • Η τραγουδίστρια εντόπισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά στο κοινό και του έστειλε μήνυμα.
  • Η αφιέρωση προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και έγινε θέμα στα social media.
  • Η στιγμή προσέθεσε μια προσωπική νότα στη μεγάλη μουσική διοργάνωση Isle of MTV.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry χάρισε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της εμφάνισής της στη Μάλτα, όταν αποφάσισε να κάνει μια δημόσια αφιέρωση στον Justin Trudeau. Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Isle of MTV όταν εντόπισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά ανάμεσα στο κοινό και θέλησε να του στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Η κίνησή της προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans που βρίσκονταν στη μεγάλη μουσική διοργάνωση. Και φυσικά, η στιγμή δεν άργησε να γίνει θέμα στα social media.

Η Katy Perry τρώει από ένα κουτί noodles μαζί με έναν άνδρα, ενώ η ίδια διαψεύδει τις καταγγελίες της Ruby Rose.
https://www.instagram.com/katyperry/

Ο Justin Trudeau έδωσε το «παρών» στη συναυλία της Katy Perry την Τετάρτη 22 Ιουλίου, απολαμβάνοντας το μουσικό φεστιβάλ από την πλευρά των θεατών. Λίγο πριν τραγουδήσει το κομμάτι «I’m his, he’s mine», η pop star σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμα και αναφέρθηκε στον ίδιο από τη σκηνή. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ήθελε να του αφιερώσει το τραγούδι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Διάβασε επίσης: Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ

Η Katy Perry είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή: «Θα αφιερώσω αυτό στο αγόρι μου. Αγαπώ όταν έρχεται στις συναυλίες μου, πάντα με κάνει τόσο χαρούμενη. Σ’ αγαπώ, μωρό μου».

Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση, με τους fans να υποδέχονται με χαμόγελα και χειροκροτήματα την αφιέρωση της τραγουδίστριας. Η Katy Perry, γνωστή για τις εντυπωσιακές live εμφανίσεις της και την άμεση επαφή που έχει με το κοινό της, πρόσθεσε έτσι μια πιο προσωπική στιγμή σε ένα μεγάλο μουσικό event.

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau στο μάγουλο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Η Katy Perry και ο Justin Trudeau σε μια τρυφερή στιγμή μπροστά στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος.

Το Isle of MTV στη Μάλτα αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η εμφάνιση της Katy Perry ήταν ένα από τα highlights της διοργάνωσης, με την παρουσία του Justin Trudeau να τραβά επίσης τα βλέμματα.

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau ποζάρουν μαζί, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά τους όπως αναφέρεται στο άρθρο.
https://www.instagram.com/katyperry/

Η συγκεκριμένη στιγμή απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι συναυλίες δεν είναι μόνο μουσική, αλλά και αυθόρμητες στιγμές που μένουν αξέχαστες. Η Katy Perry κατάφερε να χαρίσει στους fans της ένα διαφορετικό highlight από τη σκηνή, με μια αφιέρωση γεμάτη συναίσθημα και χαμόγελα.

Διάβασε επίσης:

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Justin Trudeau Katy Perry ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Όλυμπος γίνεται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο Όλυμπος γίνεται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

27.07.2026
Επόμενο
Γιάννης Στάνκογλου: Η τρυφερή φωτογραφία για τα 17α γενέθλια της κόρης του, Φοίβης

Γιάννης Στάνκογλου: Η τρυφερή φωτογραφία για τα 17α γενέθλια της κόρης του, Φοίβης

27.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

30 χρόνια μετά, η Demi Moore επιστρέφει σε video clip των KATSEYE και «ρίχνει» το internet
Μουσικά Νέα

30 χρόνια μετά, η Demi Moore επιστρέφει σε video clip των KATSEYE και «ρίχνει» το internet

27.07.2026
Ο Lil Wayne αποκτά το δικό του «αστέρι» στο Walk of Fame
Μουσικά Νέα

Ο Lil Wayne αποκτά το δικό του «αστέρι» στο Walk of Fame

27.07.2026
Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον
Μουσικά Νέα

Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον

27.07.2026
Gracie Abrams: Το «Daughter from hell» χαρίζει στην τραγουδίστρια το πρώτο No. 1 στο Billboard 200
Μουσικά Νέα

Gracie Abrams: Το «Daughter from hell» χαρίζει στην τραγουδίστρια το πρώτο No. 1 στο Billboard 200

27.07.2026
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η επέμβαση που αλλάζει τα σχέδια της καλοκαιρινής του περιοδείας
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η επέμβαση που αλλάζει τα σχέδια της καλοκαιρινής του περιοδείας

27.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι
Μουσικά Νέα

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

26.07.2026
«Foreign Tongues»: Το νέο album των The Rolling Stones έκανε το Billboard να υποκλιθεί
Μουσικά Νέα

«Foreign Tongues»: Το νέο album των The Rolling Stones έκανε το Billboard να υποκλιθεί

26.07.2026
Ήλιος, θάλασσα και beats: Τα 6+1 ελληνικά τραγούδια που όρισαν τα καλοκαίρια μας!
Μουσικά Νέα

Ήλιος, θάλασσα και beats: Τα 6+1 ελληνικά τραγούδια που όρισαν τα καλοκαίρια μας!

25.07.2026
Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο για τον Bruno Mars και πόζαρε μαζί του
Μουσικά Νέα

Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο για τον Bruno Mars και πόζαρε μαζί του

24.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς