Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον

Μια νέα μουσική συνεργασία έρχεται στην Αθήνα, με τον Σάκη Ρουβά και την Κατερίνα Λιόλιου να μοιράζονται τη σκηνή του Έναστρον

Με μια ματιά Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου θα συνεργαστούν φέτος τον χειμώνα στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε μέσω social media του Έναστρον με ένα teaser.

Οι δύο καλλιτέχνες ανήκουν στην Panik Records και αναμένεται να δημιουργήσουν ένα πολυσυζητημένο σχήμα.

Η συνεργασία τους στο Έναστρον αναμένεται να γίνει το νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του χειμώνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χειμερινή σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα φαίνεται πως θα έχει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά δίδυμα. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζονται να μοιραστούν την ίδια σκηνή, σε μια συνεργασία που ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans τους. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν μαζί στο Έναστρον, σε ένα σχήμα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τον φετινό χειμώνα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media του Έναστρον την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και αμέσως δημιούργησε μεγάλη περιέργεια. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζονται να δαγκώνουν ένα μήλο, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται ολόκληρη η εικόνα. Το teaser συνοδευόταν από το μήνυμα: «Δεν είστε έτοιμοι… για αυτό που έρχεται… Stay tuned…», αφήνοντας τους fans να περιμένουν περισσότερες εκπλήξεις.

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Οι δύο καλλιτέχνες, που ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, ετοιμάζουν μια συνύπαρξη με διαφορετικές μουσικές ενέργειες και όλα δείχνουν πως το αποτέλεσμα θα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της νέας σεζόν.

Το Έναστρον, που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς, θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου, με το κοινό να περιμένει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, την πρεμιέρα και τις εκπλήξεις που ετοιμάζουν.

Με τον Σάκη Ρουβά να αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά ονόματα της ελληνικής pop σκηνής και την Κατερίνα Λιόλιου να βρίσκεται σε μια από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας της, η συνεργασία τους έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του χειμώνα.

Οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται πως ετοιμάζουν κάτι ξεχωριστό και το μόνο σίγουρο είναι πως οι fans τους έχουν ήδη έναν λόγο να ανυπομονούν για τη νέα σεζόν.

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