Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο για τον Bruno Mars και πόζαρε μαζί του

Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο για τη συναυλία του Bruno Mars, συνάντησε τον γνωστό τραγουδιστή και μοιράστηκε φωτογραφίες και video

Με μια ματιά Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Bruno Mars.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Bruno Mars και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Η Κελεκίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συναυλία, τη συνάντηση και τις βόλτες της στο Μιλάνο στα social media.

Η ανάρτησή της στο Instagram και TikTok έλαβε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και άκρως ενθουσιώδη εμπειρία έζησε πρόσφατα η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία ταξίδεψε μέχρι την Ιταλία για χάρη ενός από τους μεγαλύτερους σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Μιλάνο στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic Tour», απολαμβάνοντας μια από τις πιο δυνατές live στιγμές της χρονιάς.

Το ταξίδι, ωστόσο, επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη, καθώς η Ελληνίδα καλλιτέχνης είχε την τύχη όχι μόνο να παρακολουθήσει από κοντά το show, αλλά και να συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τον Αμερικανό τραγουδιστή, ποζάροντας μαζί του στον φωτογραφικό φακό.

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Η ανάρτηση και οι τρυφερές στιγμές

Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Κέλλυ Κελεκίδου ανέβασε την Πέμπτη 23 Ιουλίου μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο τόσο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όσο και στο TikTok. Εκτός από τα πλάνα από τη συναυλία και τη συνάντησή της με τον Bruno Mars, η ίδια έδωσε γεύση από τις βόλτες της στα γραφικά σοκάκια του Μιλάνου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο Μιλάνo. Bruno Mars ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου».

Η ανάρτηση γέμισε αμέσως με θετικά σχόλια και likes από θαυμαστές και φίλους, οι οποίοι της ευχήθηκαν να συνεχίσει να απολαμβάνει τέτοιες μοναδικές ταξιδιωτικές και μουσικές εμπειρίες.

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