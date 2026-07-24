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Screen News 24.07.2026

«Περνάμε υπέροχα»: Σε δημοπρασία το τελευταίο γράμμα επιβάτη του Τιτανικού

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Ένα ανέκδοτο γράμμα επιβάτη του Titanic, λίγες μέρες πριν από το μοιραίο ναυάγιο, βγαίνει σε δημοπρασία με τιμή εκτίμησης έως 35.000 λίρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Σπάνια επιστολή επιβάτη του Τιτανικού, γραμμένη λίγο πριν το ναυάγιο, βγαίνει σε δημοπρασία.
  • Η επιστολή περιγράφει την ανέμελη καθημερινότητα και την αίσθηση ασφάλειας στο πλοίο.
  • Ο επιβάτης, Henry Price Hodges, εκφράζει ευχαριστίες για μηνύματα και περιγράφει δραστηριότητες.
  • Η επιστολή θεωρείται ανεκτίμητο ιστορικό κειμήλιο λόγω της ψυχολογικής της αξίας.
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Λίγα μόλις 24ωρα πριν ο «αβύθιστος» κολοσσός συναντήσει το παγόβουνο που έμελλε να αλλάξει την παγκόσμια ιστορία, η καθημερινότητα στο εσωτερικό του Τιτανικού έμοιαζε με μια γιορτή. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά μια σπάνια, ανέκδοτη επιστολή που έγραψε ένας επιβάτης δεύτερης θέσης, η οποία ετοιμάζεται τώρα να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία, εκτιμώμενη έως και τις 35.000 αγγλικές λίρες.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ σε σκηνή από την ταινία Τιτανικός, υποψήφια για 14 βραβεία Όσκαρ.

Το γράμμα αυτό, το οποίο φέρει την τελευταία ταχυδρομική σφραγίδα από το ιρλανδικό λιμάνι Κουίνσταουν λίγο πριν ο Τιτανικός ανοιχτεί για τα καλά στον Ατλαντικό, προσφέρει μια ανατριχιαστικά ανθρώπινη ματιά στην ψευδαίσθηση της ασφάλειας που επικρατούσε στο πλοίο. Ο κάτοχός του, λίγες μόνο μέρες πριν βρεθεί ανάμεσα στα 1.500 θύματα της τραγωδίας, κατέγραφε με ενθουσιασμό τις στιγμές ξεγνοιασιάς και τις ευχάριστες δραστηριότητες των συνεπιβατών του.

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Ο Henry Price Hodges επιβιβάστηκε στις 10 Απριλίου 1912, έχοντας πληρώσει 13 λίρες για το εισιτήριό του. Στόχος του ήταν να διασχίσει τον Ατλαντικό με προορισμό τη Βοστώνη, προκειμένου να συναντήσει την οικογένειά του. Την ίδια κιόλας ημέρα της αναχώρησης, έπιασε την πένα για να στείλει τα νέα του στον καλό του φίλο Hector Young, μέλος του Συντηρητικού Συνδέσμου στο Southampton.

Στις γραμμές της επιστολής, ο Henry Price Hodges περιγράφει με ζωντάνια το εξαιρετικό κλίμα και τον καλό καιρό που επικρατούσαν στο κατάστρωμα, ευχαριστώντας παράλληλα για τα θερμά μηνύματα αποχαιρετισμού που έλαβε στο λιμάνι. «Αγαπητέ Hector, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεγράφημα και για τις ευχές. Ήταν μια ευγενική και στοχαστική πράξη και την εκτιμώ πολύ, και θα σε παρακαλούσα να μεταφέρεις τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Συλλόγου μας. Δεν ήταν καλό εκ μέρους του προέδρου που ήρθε να με αποχαιρετήσει; Σχεδόν πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον είχα πείσει να έρθει. Περνάμε υπέροχα μέχρι τώρα», έγραφε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν παραλείπει να εξιστορήσει πώς περνούσαν την ώρα τους οι επιβάτες στη δεύτερη θέση, κάνοντας λόγο για βόλτες στα καταστρώματα, τραγούδια, καθώς και ατελείωτα παιχνίδια με χαρτιά και ντόμινο στα μπαρ του πλοίου. Τίποτα σε αυτές τις λέξεις δεν προμήνυε την τραγωδία που θα εκτυλισσόταν μόλις λίγες μέρες αργότερα, στις 15 Απριλίου.

Ο οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge and Son, που έχει αναλάβει τη διάθεση του αντικειμένου, επισημαίνει ότι η αξία τέτοιων κειμηλίων δεν βρίσκεται απλώς στην υλική τους υπόσταση, αλλά στην ιστορική τους ψυχολογία. Η επιστολή αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αθωότητα και την ανέμελη καθημερινότητα λίγο πριν από το τέλος, καθιστώντας την ένα ανεκτίμητο κομμάτι του θρύλου του Τιτανικού.

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Δημοπρασία Τιτανικός
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