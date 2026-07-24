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Cinema 24.07.2026

Ο ΛΕΞ κάνει το μεγαλύτερο crossover: Από το rap stage στη μεγάλη οθόνη με το «Δημόσιο Πρόσωπο»

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Ο ΛΕΞ συμμετέχει στη νέα ταινία «Δημόσιο Πρόσωπο» του Φωκίωνα Μπόγρη που παρουσιάζει την ελληνική rap σκηνή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο ράπερ ΛΕΞ συμμετέχει στην ταινία «Δημόσιο Πρόσωπο» του Φωκίωνα Μπόγρη.
  • Η ταινία αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ελληνική rap κουλτούρα και κοινωνικά ζητήματα.
  • Η ιστορία ακολουθεί έναν μουσικό παραγωγό που αναζητά αναγνώριση και αντιμετωπίζει απρόβλεπτες εξελίξεις.
  • Η ταινία, που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα, αναμένεται στους κινηματογράφους το 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική rap σκηνή περνά στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα ταινία «Δημόσιο Πρόσωπο», στην οποία συμμετέχει ο ΛΕΞ. Η κινηματογραφική δουλειά του σκηνοθέτη Φωκίωνα Μπόγρη ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της και πλέον βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες. Η ταινία αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ενέργεια, τις αντιθέσεις και την πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής rap κουλτούρας. Πρόκειται για μία παραγωγή που συνδυάζει μουσική, κοινωνικά ζητήματα και προσωπικές ιστορίες μέσα από μία διαφορετική κινηματογραφική ματιά.

https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/

Το «Δημόσιο Πρόσωπο» αποτελεί τη νέα σκηνοθετική δουλειά του Φωκίωνα Μπόγρη, γνωστού για τις ταινίες «Πρόστιμο», «Κάθαρση» και «Σωνιέρου 4». Η ιστορία ακολουθεί τον Green, έναν μουσικό παραγωγό που βρίσκεται για χρόνια πίσω από τη λάμψη άλλων καλλιτεχνών, χωρίς να έχει καταφέρει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο. Η γνωριμία του με τη Βάσω τον κάνει να πιστέψει πως η ζωή του μπορεί να αλλάξει, όμως μία απρόβλεπτη εξέλιξη ανατρέπει τα πάντα. Μέσα από αυτή την ιστορία, η ταινία εξερευνά τη φιλοδοξία, την ανάγκη για αναγνώριση, τη φιλία και τις δυσκολίες της δημιουργικής πορείας.

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Στην ταινία συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί αλλά και πρόσωπα με άμεση σύνδεση με την ελληνική hip hop σκηνή, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύμπαν που θέλει να αποτυπώσει αυθεντικά τον κόσμο της rap. Ο ΛΕΞ έχει έναν ξεχωριστό ρόλο στο project, καθώς αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές του συμμετοχές μέχρι σήμερα. Ο δημοφιλής rapper έχει ήδη συνδεθεί με τον κινηματογράφο μέσα από τη μουσική του, ενώ είχε κάνει και ένα μικρό πέρασμα από την ταινία «Οι Άγριες Μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου.

https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Στέλιο Δημόπουλο, Ζωή Σιγαλού, Νίκο Μουρίκη, Μαρία Παρασύρη, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Κώστα Ξυκομηνό, αλλά και τους rappers TAFF, Don Salva και τον DJ Silence. Η ταινία «Δημόσιο Πρόσωπο» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2027, με τους fans της ελληνικής rap σκηνής να περιμένουν ήδη να δουν πώς θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η κουλτούρα που έχει διαμορφώσει μία ολόκληρη γενιά.

https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/
https://www.instagram.com/f_bogris/

Η νέα ταινία του Φωκίωνα Μπόγρη φιλοδοξεί να γίνει κάτι περισσότερο από μία ιστορία γύρω από τη rap μουσική, παρουσιάζοντας έναν κόσμο γεμάτο όνειρα, συγκρούσεις και αληθινές ανθρώπινες στιγμές.

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