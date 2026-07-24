Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 24.07.2026

«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς μια σουηδική κοινότητα μπλέχτηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Christopher Nolan και έμεινε με απλήρωτο λογαριασμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Κέντρο Βίκινγκ στη Σουηδία νοίκιασε πλοίο Βίκινγκ για τα γυρίσματα της ταινίας "Οδύσσεια" του Christopher Nolan.
  • Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, όπως ρωγμή στο κύτος και ανάγκη αντικατάστασης εξαρτισμού.
  • Το πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από την Universal Pictures για τα υλικά επισκευής, με την εργασία να είναι εθελοντική.
  • Η Universal Pictures δεν έχει ακόμη εξοφλήσει το ποσό, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο πάρκο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια κινηματογραφική συνεργασία με το Χόλιγουντ φάνταζε αρχικά ως ιδανική ευκαιρία προβολής για το Κέντρο Βίκινγκ του Βέρμλαντ στην κεντρική Σουηδία, όμως η κατάληξη άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στους υπευθύνους. Στα τέλη του 2024, το θεματικό πάρκο ήρθε σε επαφή με κινηματογραφική εταιρεία προκειμένου να νοικιάσει ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκ για τις ανάγκες μιας παραγωγής που είχε λάβει την κωδική ονομασία Charlie’s Tale. Ο επικεφαλής του κέντρου, Peter Olausson, αποδέχθηκε την πρόταση με ενθουσιασμό, βλέποντας το εγχείρημα ως μια μοναδική ευκαιρία για το μικρό πάρκο.

Ο Matt Damon με πανοπλία σε σκηνή από το «The Odyssey» που σημειώνει εκρηκτικό ντεμπούτο.
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Ωστόσο, αυτό που δεν γνώριζε εξ αρχής ήταν η πραγματική ταυτότητα της ταινίας. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το Charlie’s Tale αποτελούσε στην πραγματικότητα την ταινία «Οδύσσεια» του διάσημου σκηνοθέτη Christopher Nolan. Η παραγωγή επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα σκάφη των Βίκινγκ για τις ανάγκες της, παρά το γεγονός ότι η πλοκή διαδραματίζεται στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, προκαλώντας μια ιδιαίτερη κινηματογραφική «συνάντηση» πολιτισμών.

Διάβασε επίσης: Ο Τομ Χίντλστον μάς ταξιδεύει στην Πομπηία: Η νέα σειρά που θα σε κάνει να δεις την ιστορία διαφορετικά

Οι ζημιές και τα απλήρωτα έξοδα επισκευής

Σύμφωνα με επίσημα συμβόλαια που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω των New York Times, η εταιρεία παραγωγής, η οποία αποτελεί θυγατρική της Universal Pictures, δεσμευόταν να επιστρέψει το σκάφος σε άρτια κατάσταση ή να καλύψει το κόστος τυχόν ζημιών. Όταν όμως το πλοίο επέστρεψε στη Σουηδία έπειτα από τα γυρίσματα στη Μεσόγειο, ο Peter Olausson διαπίστωσε σοβαρές φθορές, συμπεριλαμβανομένης μιας ρωγμής στο κύτος, ανάγκης αντικατάστασης τμημάτων του εξαρτισμού και εκτεταμένων εργασιών βαφής.

the_odyssey
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Οι εθελοντές του κέντρου ανέλαβαν άμεσα την αποκατάσταση του σκάφους, με τον Peter Olausson να στέλνει σχετικό τιμολόγιο ύψους 6.000 δολαρίων στον Neil Andrea τον περασμένο Δεκέμβριο. Το ποσό αυτό αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την αγορά των απαραίτητων υλικών, καθώς η εργασία προσφέρθηκε εθελοντικά. Αν και αρχικά είχε ζητήσει 9.000 δολάρια, μείωσε το ποσό ελπίζοντας σε μια γρήγορη διευθέτηση πριν από τις γιορτές.

Μέχρι σήμερα, η Universal δεν έχει προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού. Ο Peter Olausson σχολίασε χαρακτηριστικά ότι τα 6.000 δολάρια δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο κλάσμα για τα δεδομένα ενός κολοσσού του Χόλιγουντ, ενώ η καθυστέρηση στις επισκευές στέρησε από το μικρό θεματικό πάρκο σημαντικά έσοδα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christopher Nolan Οδύσσεια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές

Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές

24.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Hogwarts calling: Η «Φιλοσοφική Λίθος» με τον Harry Potter επιστρέφει με νέο υλικό
Cinema

Hogwarts calling: Η «Φιλοσοφική Λίθος» με τον Harry Potter επιστρέφει με νέο υλικό

24.07.2026
Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, πρέπει να δεις τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge – Δες το trailer
Cinema

Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, πρέπει να δεις τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge – Δες το trailer

24.07.2026
Ο Τομ Χίντλστον μάς ταξιδεύει στην Πομπηία: Η νέα σειρά που θα σε κάνει να δεις την ιστορία διαφορετικά
Cinema

Ο Τομ Χίντλστον μάς ταξιδεύει στην Πομπηία: Η νέα σειρά που θα σε κάνει να δεις την ιστορία διαφορετικά

24.07.2026
Ο ΛΕΞ κάνει το μεγαλύτερο crossover: Από το rap stage στη μεγάλη οθόνη με το «Δημόσιο Πρόσωπο»
Cinema

Ο ΛΕΞ κάνει το μεγαλύτερο crossover: Από το rap stage στη μεγάλη οθόνη με το «Δημόσιο Πρόσωπο»

24.07.2026
Η Βενετία φορά τα κινηματογραφικά της: Οι ταινίες και οι εκπλήξεις του μεγάλου φεστιβάλ
Cinema

Η Βενετία φορά τα κινηματογραφικά της: Οι ταινίες και οι εκπλήξεις του μεγάλου φεστιβάλ

24.07.2026
Ο Matt Damon αποκαλύπτει τη γυναίκα κασκαντέρ που τον ντούμπλαρε: «Έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα!»
Cinema

Ο Matt Damon αποκαλύπτει τη γυναίκα κασκαντέρ που τον ντούμπλαρε: «Έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα!»

23.07.2026
Η ζωή της Lily Allen γίνεται ταινία και ήδη ανυπομονούμε
Cinema

Η ζωή της Lily Allen γίνεται ταινία και ήδη ανυπομονούμε

23.07.2026
«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά
Cinema

«Days of Thunder 2»: Ο Tom Cruise πατάει ξανά γκάζι 30 χρόνια μετά

23.07.2026
Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα – 6 κινηματογραφικές πρεμιέρες που αξίζει να δεις
Cinema

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα – 6 κινηματογραφικές πρεμιέρες που αξίζει να δεις

23.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς