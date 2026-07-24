«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο

Πώς μια σουηδική κοινότητα μπλέχτηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Christopher Nolan και έμεινε με απλήρωτο λογαριασμό

Με μια ματιά Το Κέντρο Βίκινγκ στη Σουηδία νοίκιασε πλοίο Βίκινγκ για τα γυρίσματα της ταινίας "Οδύσσεια" του Christopher Nolan.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, όπως ρωγμή στο κύτος και ανάγκη αντικατάστασης εξαρτισμού.

Το πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από την Universal Pictures για τα υλικά επισκευής, με την εργασία να είναι εθελοντική.

Η Universal Pictures δεν έχει ακόμη εξοφλήσει το ποσό, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο πάρκο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια κινηματογραφική συνεργασία με το Χόλιγουντ φάνταζε αρχικά ως ιδανική ευκαιρία προβολής για το Κέντρο Βίκινγκ του Βέρμλαντ στην κεντρική Σουηδία, όμως η κατάληξη άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στους υπευθύνους. Στα τέλη του 2024, το θεματικό πάρκο ήρθε σε επαφή με κινηματογραφική εταιρεία προκειμένου να νοικιάσει ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκ για τις ανάγκες μιας παραγωγής που είχε λάβει την κωδική ονομασία Charlie’s Tale. Ο επικεφαλής του κέντρου, Peter Olausson, αποδέχθηκε την πρόταση με ενθουσιασμό, βλέποντας το εγχείρημα ως μια μοναδική ευκαιρία για το μικρό πάρκο.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνώριζε εξ αρχής ήταν η πραγματική ταυτότητα της ταινίας. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το Charlie’s Tale αποτελούσε στην πραγματικότητα την ταινία «Οδύσσεια» του διάσημου σκηνοθέτη Christopher Nolan. Η παραγωγή επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα σκάφη των Βίκινγκ για τις ανάγκες της, παρά το γεγονός ότι η πλοκή διαδραματίζεται στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, προκαλώντας μια ιδιαίτερη κινηματογραφική «συνάντηση» πολιτισμών.

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Οι ζημιές και τα απλήρωτα έξοδα επισκευής

Σύμφωνα με επίσημα συμβόλαια που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω των New York Times, η εταιρεία παραγωγής, η οποία αποτελεί θυγατρική της Universal Pictures, δεσμευόταν να επιστρέψει το σκάφος σε άρτια κατάσταση ή να καλύψει το κόστος τυχόν ζημιών. Όταν όμως το πλοίο επέστρεψε στη Σουηδία έπειτα από τα γυρίσματα στη Μεσόγειο, ο Peter Olausson διαπίστωσε σοβαρές φθορές, συμπεριλαμβανομένης μιας ρωγμής στο κύτος, ανάγκης αντικατάστασης τμημάτων του εξαρτισμού και εκτεταμένων εργασιών βαφής.

Οι εθελοντές του κέντρου ανέλαβαν άμεσα την αποκατάσταση του σκάφους, με τον Peter Olausson να στέλνει σχετικό τιμολόγιο ύψους 6.000 δολαρίων στον Neil Andrea τον περασμένο Δεκέμβριο. Το ποσό αυτό αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την αγορά των απαραίτητων υλικών, καθώς η εργασία προσφέρθηκε εθελοντικά. Αν και αρχικά είχε ζητήσει 9.000 δολάρια, μείωσε το ποσό ελπίζοντας σε μια γρήγορη διευθέτηση πριν από τις γιορτές.

Μέχρι σήμερα, η Universal δεν έχει προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού. Ο Peter Olausson σχολίασε χαρακτηριστικά ότι τα 6.000 δολάρια δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο κλάσμα για τα δεδομένα ενός κολοσσού του Χόλιγουντ, ενώ η καθυστέρηση στις επισκευές στέρησε από το μικρό θεματικό πάρκο σημαντικά έσοδα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

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