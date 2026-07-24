Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 24.07.2026

Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Λίμνη Κόμο έγινε το σκηνικό για τις πιο καλοκαιρινές φωτογραφίες του τραγουδιστή, ο οποίος απόλαυσε στιγμές ηρεμίας μακριά από τις υποχρεώσεις του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει καλοκαιρινές διακοπές στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας.
  • Ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram.
  • Απολαμβάνει τη θέα, βόλτες με σκάφος και την ηρεμία του ιταλικού τοπίου.
  • Η Λίμνη Κόμο είναι δημοφιλής προορισμός για διακοπές διάσημων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μικρό διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις αποφάσισε να κάνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, επιλέγοντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ιταλίας για τις καλοκαιρινές του στιγμές. Η Λίμνη Κόμο αποτέλεσε το σκηνικό της χαλαρής απόδρασής του, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να απολαμβάνει τη μαγευτική θέα, τη βόλτα με σκάφος και την ηρεμία που προσφέρει το διάσημο ιταλικό τοπίο. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια όμορφη εικόνα από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

https://www.instagram.com/petros_iakovidis/
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Με φόντο τα εντυπωσιακά τοπία της Λίμνης Κόμο, τα γραφικά χωριά και τα ήρεμα νερά, ο Πέτρος Ιακωβίδης φαίνεται πως απόλαυσε κάθε στιγμή της διαμονής του. Το ταξίδι του στην Ιταλία συνδύασε χαλάρωση, όμορφες εικόνες και φυσικά αρκετές αναρτήσεις στα social media, όπου οι θαυμαστές του έσπευσαν να σχολιάσουν τις φωτογραφίες του.

Διάβασε επίσης: Η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο με το πιο chic μπικίνι του φετινού καλοκαιριού

Ο τραγουδιστής ανέβασε αρχικά ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα που έκανε με σκάφος στη λίμνη, την οποία χαρακτήρισε ως «βαρκάδα» στη λεζάντα της ανάρτησής του. Στη φωτογραφία φαίνεται να απολαμβάνει το μαγευτικό τοπίο, χαμογελώντας στην κάμερα, με το ειδυλλιακό σκηνικό της Λίμνης Κόμο να κλέβει την παράσταση.

Λίγο νωρίτερα, είχε μοιραστεί και άλλες εικόνες από το δωμάτιό του, όπου απολάμβανε τη θέα προς τη λίμνη. Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε πιο χαλαρός και ανέμελος, φορώντας μόνο το παντελόνι του, ενώ το φόντο με τα μοναδικά τοπία της Ιταλίας έκανε τη φωτογραφία ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε από το ταξίδι του, ο Πέτρος Ιακωβίδης επέλεξε ένα πιο κομψό και καλοκαιρινό look, φορώντας μαύρο παντελόνι, ριγέ πουκάμισο και καπέλο. Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λέξη «Γαλήνη», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημα που του δημιούργησε η συγκεκριμένη απόδραση.

https://www.instagram.com/petros_iakovidis/
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Η Λίμνη Κόμο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ιταλίας, με διάσημους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να επιλέγουν την περιοχή για τις διακοπές τους. Η μοναδική φυσική ομορφιά, τα πολυτελή καταλύματα και η ατμόσφαιρα ηρεμίας την κάνουν ιδανικό μέρος για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την ένταση της καθημερινότητας.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που αυτή την περίοδο γεμίζει τις μπαταρίες του πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, φαίνεται πως απόλαυσε στο έπακρο αυτή τη μικρή απόδραση. Οι φωτογραφίες του από τη Λίμνη Κόμο κατάφεραν να μεταφέρουν στους διαδικτυακούς του φίλους λίγη από τη μαγεία του ιταλικού τοπίου και να κάνουν πολλούς να ονειρευτούν το δικό τους καλοκαιρινό ταξίδι.

Διάβασε επίσης: Από την ακρίδα στη χρυσόμυγα: Το νέο απρόοπτο στη σκηνή με τη Θάλεια Ματίκα που έγινε viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακοπές Πέτρος Ιακωβίδης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πάτησε rewind στη νοσταλγία: Η σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 που θα γίνει η νέα σου εμμονή

Πάτησε rewind στη νοσταλγία: Η σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 που θα γίνει η νέα σου εμμονή

24.07.2026
Επόμενο
«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο

«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο

24.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Nick Mason: Η θρυλική McLaren των Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να τη δεις
Celeb News

Nick Mason: Η θρυλική McLaren των Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να τη δεις

24.07.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης – Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειάς του
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης – Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειάς του

24.07.2026
Η Jennifer Lopez αποκάλυψε το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό
Celeb News

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό

24.07.2026
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν – Εικόνες βγαλμένες από άλλον πλανήτη
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν – Εικόνες βγαλμένες από άλλον πλανήτη

24.07.2026
Κάνει οικογενειακές διακοπές ο Justin Bieber στην Ελλάδα; Η νέα θεωρία που είναι viral στο TikTok
Celeb News

Κάνει οικογενειακές διακοπές ο Justin Bieber στην Ελλάδα; Η νέα θεωρία που είναι viral στο TikTok

24.07.2026
Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι
Celeb News

Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

24.07.2026
«Στηρίξτε τη δουλειά μας»: Η Κόνι Μεταξά ξεκινά «κίνημα» κατά του AI
Celeb News

«Στηρίξτε τη δουλειά μας»: Η Κόνι Μεταξά ξεκινά «κίνημα» κατά του AI

24.07.2026
Φαντάσου να σου τραγουδά το «Happy Birthday» η Dua Lipa – Δες το viral βίντεο
Celeb News

Φαντάσου να σου τραγουδά το «Happy Birthday» η Dua Lipa – Δες το viral βίντεο

24.07.2026
Ψάχνεις ιδέα για date night; Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έχουν την απάντηση
Celeb News

Ψάχνεις ιδέα για date night; Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έχουν την απάντηση

24.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς