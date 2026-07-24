Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές

Η Λίμνη Κόμο έγινε το σκηνικό για τις πιο καλοκαιρινές φωτογραφίες του τραγουδιστή, ο οποίος απόλαυσε στιγμές ηρεμίας μακριά από τις υποχρεώσεις του

Με μια ματιά Ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει καλοκαιρινές διακοπές στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram.

Απολαμβάνει τη θέα, βόλτες με σκάφος και την ηρεμία του ιταλικού τοπίου.

Η Λίμνη Κόμο είναι δημοφιλής προορισμός για διακοπές διάσημων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μικρό διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις αποφάσισε να κάνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, επιλέγοντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ιταλίας για τις καλοκαιρινές του στιγμές. Η Λίμνη Κόμο αποτέλεσε το σκηνικό της χαλαρής απόδρασής του, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να απολαμβάνει τη μαγευτική θέα, τη βόλτα με σκάφος και την ηρεμία που προσφέρει το διάσημο ιταλικό τοπίο. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια όμορφη εικόνα από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Με φόντο τα εντυπωσιακά τοπία της Λίμνης Κόμο, τα γραφικά χωριά και τα ήρεμα νερά, ο Πέτρος Ιακωβίδης φαίνεται πως απόλαυσε κάθε στιγμή της διαμονής του. Το ταξίδι του στην Ιταλία συνδύασε χαλάρωση, όμορφες εικόνες και φυσικά αρκετές αναρτήσεις στα social media, όπου οι θαυμαστές του έσπευσαν να σχολιάσουν τις φωτογραφίες του.

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Ο τραγουδιστής ανέβασε αρχικά ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα που έκανε με σκάφος στη λίμνη, την οποία χαρακτήρισε ως «βαρκάδα» στη λεζάντα της ανάρτησής του. Στη φωτογραφία φαίνεται να απολαμβάνει το μαγευτικό τοπίο, χαμογελώντας στην κάμερα, με το ειδυλλιακό σκηνικό της Λίμνης Κόμο να κλέβει την παράσταση.

Λίγο νωρίτερα, είχε μοιραστεί και άλλες εικόνες από το δωμάτιό του, όπου απολάμβανε τη θέα προς τη λίμνη. Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε πιο χαλαρός και ανέμελος, φορώντας μόνο το παντελόνι του, ενώ το φόντο με τα μοναδικά τοπία της Ιταλίας έκανε τη φωτογραφία ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε από το ταξίδι του, ο Πέτρος Ιακωβίδης επέλεξε ένα πιο κομψό και καλοκαιρινό look, φορώντας μαύρο παντελόνι, ριγέ πουκάμισο και καπέλο. Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λέξη «Γαλήνη», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημα που του δημιούργησε η συγκεκριμένη απόδραση.

Η Λίμνη Κόμο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ιταλίας, με διάσημους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να επιλέγουν την περιοχή για τις διακοπές τους. Η μοναδική φυσική ομορφιά, τα πολυτελή καταλύματα και η ατμόσφαιρα ηρεμίας την κάνουν ιδανικό μέρος για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την ένταση της καθημερινότητας.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που αυτή την περίοδο γεμίζει τις μπαταρίες του πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, φαίνεται πως απόλαυσε στο έπακρο αυτή τη μικρή απόδραση. Οι φωτογραφίες του από τη Λίμνη Κόμο κατάφεραν να μεταφέρουν στους διαδικτυακούς του φίλους λίγη από τη μαγεία του ιταλικού τοπίου και να κάνουν πολλούς να ονειρευτούν το δικό τους καλοκαιρινό ταξίδι.

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