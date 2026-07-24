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Nick Mason: Η θρυλική McLaren των Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να τη δεις

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Η McLaren F1 GTR του Nick Mason από τους Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατ. δολάρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σπάνια McLaren F1 GTR του Nick Mason, γνωστή ως «The Pop Art F1», βγαίνει σε δημοπρασία.
  • Αναμένεται να πωληθεί για πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια στην Καλιφόρνια στις 15 Αυγούστου 2026.
  • Το αυτοκίνητο είναι μοναδικό στην εμφάνιση "Pop Art" και έχει αγωνιστικό παρελθόν.
  • Ανήκε στον Nick Mason από το 1999 και συνδυάζει μουσική, τέχνη και μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τη μουσική ιστορία, την pop κουλτούρα και την απόλυτη μηχανολογική τελειότητα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Ο Nick Mason, ντράμερ και συνιδρυτής των Pink Floyd, αποχωρίζεται μία από τις πιο σπάνιες McLaren F1 GTR που έχουν κατασκευαστεί. Το εντυπωσιακό αγωνιστικό μοντέλο του 1996, γνωστό ως «The Pop Art F1», αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία της RM Sotheby’s στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν είναι απλώς συλλεκτικό, αλλά ένα κομμάτι ιστορίας που ενώνει τον κόσμο της μουσικής με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

https://www.instagram.com/rmsothebys/
https://www.instagram.com/rmsothebys/

Η σπάνια McLaren F1 GTR με αριθμό πλαισίου 10R θα δημοπρατηθεί στις 15 Αυγούστου 2026 στο πλαίσιο της Monterey Car Week. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα που θα εμφανιστούν στη φετινή διοργάνωση, χάρη στη μοναδική του εμφάνιση αλλά και στο αγωνιστικό παρελθόν του. Η χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωση με τα κίτρινα γραφικά «96 GTR» την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη στους λάτρεις των supercars. Μάλιστα, είναι η μοναδική McLaren F1 GTR που απέκτησε αυτή την εργοστασιακή «Pop Art» εμφάνιση.

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Ο Nick Mason είχε στην κατοχή του τη συγκεκριμένη McLaren από το 1999 και για περισσότερα από 25 χρόνια την κράτησε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της συλλογής του. Ο μουσικός είναι γνωστός για την αγάπη του στα ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, με τη συλλογή του να περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στον κόσμο. Τώρα, η McLaren του ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο, με έναν νέο ιδιοκτήτη να αποκτά ένα πραγματικό κομμάτι αυτοκινητιστικής ιστορίας.

Μια McLaren που γράφτηκε στην ιστορία

Η McLaren F1 GTR 10R δεν ξεχωρίζει μόνο λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής της. Δημιουργήθηκε ως αγωνιστική έκδοση της θρυλικής McLaren F1 και αποτελεί μία από τις μόλις εννέα F1 GTR που κατασκευάστηκαν με τις προδιαγραφές του 1996.

https://www.instagram.com/rmsothebys/
https://www.instagram.com/rmsothebys/

Το αυτοκίνητο βασίζεται στην εμβληματική McLaren F1, η οποία έγινε γνωστή για την ανθρακονημάτινη κατασκευή της, την κεντρική θέση οδήγησης και τον πανίσχυρο V12 κινητήρα της BMW. Η αγωνιστική της έκδοση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη φήμη μετά τη νίκη της McLaren F1 GTR στις 24 Ώρες του Le Mans το 1995, μία στιγμή που έμεινε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η έκδοση του 1996 εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο, με βελτιώσεις στην αεροδυναμική, μειωμένο βάρος και αλλαγές που την έκαναν ακόμη πιο ανταγωνιστική στις πίστες.

Από τις πίστες του Le Mans στη συλλογή του Nick Mason

Πριν περάσει στα χέρια του Nick Mason, η 10R είχε χρησιμοποιηθεί από τη McLaren ως αυτοκίνητο εξέλιξης και δοκιμών. Συμμετείχε σε σημαντικές δοκιμές, ενώ βρέθηκε κοντά στη δράση των αγώνων αντοχής, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών προετοιμασίας για το 24 Hours of Le Mans.

Μετά την αγωνιστική της πορεία, η McLaren μετέτρεψε το αυτοκίνητο ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα στον δρόμο και το πούλησε στον Nick Mason. Από τότε, ο μουσικός φρόντισε το αυτοκίνητο με ιδιαίτερη προσοχή, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ειδικούς για τη συντήρησή του.

https://www.instagram.com/rmsothebys/
https://www.instagram.com/rmsothebys/

Η McLaren συμμετείχε όλα αυτά τα χρόνια σε σημαντικές εκδηλώσεις αυτοκινήτου, όπως το Goodwood Festival of Speed, ενώ παρέμεινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής του Mason.

Ένα αυτοκίνητο που ενώνει Pink Floyd, τέχνη και ταχύτητα

Η «Pop Art» McLaren δεν είναι απλώς ένα πανάκριβο supercar. Είναι ένα αντικείμενο που συναντά τρεις διαφορετικούς κόσμους: τη βρετανική μουσική κληρονομιά των Pink Floyd, την ιστορία των αγώνων και την κορυφαία μηχανική δημιουργία της McLaren.

Με την υπογραφή του Nick Mason, τη σπάνια εμφάνιση και το μοναδικό της παρελθόν, η 10R αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία.

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