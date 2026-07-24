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Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink και κάνει το πιο iconic self-troll

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Η Kim Kardashian παρουσιάζει το νέο της energy drink και τρολάρει με χιούμορ την αποτυχία της στο bar exam
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink, εστιάζοντας σε ενέργεια και προσωπική ιστορία.
  • Χρησιμοποιεί αυτοσαρκασμό, αναφερόμενη στην αποτυχία της στις εξετάσεις για δικηγόρος.
  • Η καμπάνια προωθεί το μήνυμα ότι η επιτυχία δεν αποκλείει τις αποτυχίες στην πορεία.
  • Το νέο προϊόν εντάσσεται στα πολλαπλά επιχειρηματικά εγχειρήματα της Kardashian.
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Η Kim Kardashian ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί buzz και αυτή τη φορά το έκανε με έναν διαφορετικό τρόπο. Η διάσημη επιχειρηματίας και reality star παρουσίασε το νέο της energy drink brand, επιλέγοντας να βάλει στο επίκεντρο όχι μόνο την ενέργεια και την παραγωγικότητα, αλλά και μία προσωπική της ιστορία. Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, η Kim αποφάσισε να αναφερθεί στην προσπάθειά της να γίνει δικηγόρος και στην αποτυχία της στις εξετάσεις του bar. Το αποτέλεσμα; Μία καμπάνια που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Στο νέο διαφημιστικό της προϊόντος, η Kim Kardashian εμφανίζεται σε σκηνικό που θυμίζει συνέντευξη Τύπου και δέχεται ερωτήσεις για το πώς καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε όλα όσα κάνει μέσα στην ημέρα. Η ίδια απαντά με το γνωστό της χιούμορ, μετατρέποντας μία δύσκολη προσωπική στιγμή σε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης. Αντί να κρύψει την αποτυχία της, την παρουσιάζει ως μέρος της διαδρομής της.

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 Η νέα καμπάνια της Kim Kardashian δείχνει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η ίδια χτίζει το προσωπικό της brand. Από τη μόδα και την ομορφιά μέχρι τις επιχειρήσεις και τα social media, η Kim έχει αποδείξει πως μπορεί να μετατρέψει σχεδόν κάθε στιγμή σε μία ευκαιρία για επικοινωνία. Αυτή τη φορά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η επιτυχία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποτυχίες στην πορεία.

Η Kim Kardashian μετατρέπει την αποτυχία σε viral στιγμή

Η προσπάθεια της Kim Kardashian να ακολουθήσει τον δρόμο της νομικής επιστήμης είχε απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την προετοιμασία της για το bar exam και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δείχνοντας στους followers της μία πιο προσωπική πλευρά της ζωής της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Αντί όμως να αφήσει αυτή την εμπειρία να παρουσιαστεί ως αρνητική, η Kim επέλεξε να την κάνει κομμάτι της νέας της καμπάνιας. Με τη φράση ότι δεν «πέρασε το bar», αλλά κατάφερε να το «ανεβάσει», θέλησε να δώσει έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στην ιστορία.

Το χιούμορ και η αυτοπεποίθηση είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν συχνά την εικόνα της Kim Kardashian, η οποία ξέρει πώς να τραβά την προσοχή του κοινού.

Νέο energy drink, νέο κεφάλαιο για την Kim Kardashian

Το νέο energy drink έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα των επιχειρηματικών projects της Kim Kardashian. Η ίδια έχει δημιουργήσει μία τεράστια αυτοκρατορία γύρω από το όνομά της, με brands στον χώρο της ομορφιάς, της μόδας και του lifestyle.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Μέσα από το νέο προϊόν, η Kim φαίνεται πως θέλει να μιλήσει σε όσους έχουν γεμάτο πρόγραμμα και αναζητούν έναν τρόπο να παραμένουν ενεργοί μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τη δική της ιστορία ως υπενθύμιση ότι η διαδρομή προς την επιτυχία δεν είναι πάντα τέλεια.

Η καμπάνια έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των fans της, με πολλούς να σχολιάζουν το χιουμοριστικό twist που επέλεξε η Kim για την προώθηση του νέου της brand.

Η Kim Kardashian για ακόμη μία φορά απέδειξε πως ξέρει να μετατρέπει κάθε προσωπική εμπειρία σε μία viral στιγμή, συνδυάζοντας χιούμορ, επιχειρηματικό μυαλό και ένα μήνυμα που μπορεί να ταυτιστεί με πολλούς ανθρώπους.

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Kim Kardashian
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