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Celeb World 24.07.2026

«Στηρίξτε τη δουλειά μας»: Η Κόνι Μεταξά ξεκινά «κίνημα» κατά του AI

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Η Κόνι Μεταξά σχολίασε τα AI τραγούδια που παίζουν οι DJs και ζήτησε στήριξη στους πραγματικούς καλλιτέχνες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κόνι Μεταξά εκφράζει αντίθεση στη μουσική που δημιουργείται από AI και παίζεται από DJ.
  • Ζητά στήριξη στους ανθρώπους που δημιουργούν μουσική, τονίζοντας την αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας.
  • Καλεί τους DJ's να δίνουν προτεραιότητα σε τραγούδια πραγματικών καλλιτεχνών αντί για AI παραγωγές.
  • Η παρέμβασή της αναδεικνύει την πρόκληση της συνύπαρξης τεχνολογίας και ανθρώπινης δημιουργίας στη μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική συνεχίζεται και αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια την έντονη αντίθεσή της στα τραγούδια που δημιουργούνται μέσω AI και στη συνέχεια παίζονται από DJ’s σε χώρους διασκέδασης. Με ένα βίντεο στα social media, μοιράστηκε τον προβληματισμό της και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη στους ανθρώπους που δημιουργούν μουσική. Το μήνυμά της άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

https://www.instagram.com/kmetaxa/
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε πως βρισκόταν σε παραλία όταν παρατήρησε ότι για αρκετή ώρα ακούγονταν μόνο κομμάτια που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI. Η ίδια θέλησε να σχολιάσει το φαινόμενο μέσα από το Instagram, εκφράζοντας την απορία της για το γιατί επιλέγονται τέτοιες παραγωγές αντί για τραγούδια πραγματικών καλλιτεχνών. Όπως τόνισε, η μουσική χρειάζεται ανθρώπους πίσω από αυτήν και όχι μόνο αλγόριθμους.

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Μέσα από την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια κάλεσε τους DJs να δίνουν περισσότερο χώρο στους δημιουργούς και στους καλλιτέχνες που επενδύουν χρόνο και προσπάθεια για τη δουλειά τους. Η παρέμβασή της προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, καθώς το θέμα της AI μουσικής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Η Konnie Metaxa με αέρινο φόρεμα απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα, εξηγώντας γιατί λέει «όχι» στο dating.
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Η Κόνι Μεταξά ανοίγει τη συζήτηση για το AI στη μουσική

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στον χώρο της μουσικής, με αρκετούς δημιουργούς να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο παραγωγής, έμπνευσης ή πειραματισμού. Ωστόσο, πολλοί καλλιτέχνες εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η AI μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση.

Η Κόνι Μεταξά φαίνεται πως ανήκει σε εκείνους που θεωρούν ότι η αυθεντικότητα και η ανθρώπινη παρουσία παραμένουν βασικά στοιχεία ενός τραγουδιού. Μέσα από το μήνυμά της θέλησε να υπενθυμίσει πως πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει δουλειά, χρόνος και συναίσθημα.

«Να στηρίζετε τη δουλειά μας» – Το μήνυμα προς τους DJ’s

Η τραγουδίστρια κάλεσε τους επαγγελματίες DJ’s να επιλέγουν μουσική που στηρίζει την πραγματική δημιουργία και να συνεχίσουν να δίνουν βήμα σε νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Όπως υποστήριξε, αν η μουσική σκηνή γεμίσει αποκλειστικά με AI παραγωγές, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η διαφορετικότητα και η προσωπικότητα που φέρνει κάθε δημιουργός.

Η Konnie Metaxa εξηγεί γιατί δεν θέλει να μπει σε νέα σχέση, λέγοντας «όχι» στο dating.
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Το σχόλιό της έρχεται σε μία περίοδο όπου όλο και περισσότερα AI τραγούδια κάνουν την εμφάνισή τους σε streaming πλατφόρμες και social media, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί η μουσική τα επόμενα χρόνια.

απάντηση της Κόνι Μεταξά σε σχόλιο hater για τα κιλά
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Η παρέμβαση της Κόνι Μεταξά έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία: πώς μπορεί η τεχνολογία να συνυπάρξει με την ανθρώπινη δημιουργία χωρίς να χαθεί η αξία του καλλιτέχνη.

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ΑΕΙ Κόνι Μεταξά
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