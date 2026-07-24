Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

Το γνωστό μοντέλο Elsa Hosk έγινε μαμά για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο το μωρό της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

Με μια ματιά Η Elsa Hosk γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της.

Η γέννηση έγινε κάτω από το φως του φεγγαριού και των αστεριών.

Το νεογέννητο κοριτσάκι ονομάστηκε Flora Blue.

Η Hosk μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη γέννηση στο Instagram. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ξεχωριστές και ονειρικές στιγμές της ζωής της βίωσε η Elsa Hosk, η οποία έγινε μαμά για δεύτερη φορά. Το δημοφιλή πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret καλωσόρισε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς της, επιλέγοντας έναν εντελώς ανορθόδοξο και ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο για να φέρει το μωρό της στη ζωή.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γέννηση του παιδιού της δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποιο νοσοκομείο, αλλά στον προσωπικό της κήπο. Μάλιστα, το σκηνικό θύμιζε παραμύθι, καθώς το μωρό γεννήθηκε κάτω από το φως του φεγγαριού, των αστεριών και δίπλα σε ένα ανθισμένο δέντρο.

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Η μαγική γέννηση κάτω από τα αστέρια

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τις αρχές του 2015 και έχει ήδη αποκτήσει μια κόρη τον Φεβρουάριο του 2021, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Ανακοινώνοντας τον ερχομό του νέου μέλους τον περασμένο Απρίλιο, οι δυο τους ανυπομονούσαν για αυτή τη στιγμή.

Το νεογέννητο κοριτσάκι πήρε το όνομα Flora Blue, με την περήφανη μητέρα να μοιράζεται υπέροχες φωτογραφίες και ένα βίντεο από τις πρώτες τους αγκαλιές. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Elsa Hosk έγραψε χαρακτηριστικά: «Το μικρό μας λουλουδένιο νεραϊδάκι, η Flora Blue, είναι επιτέλους εδώ. Γεννήθηκε στον κήπο, κάτω από το φεγγάρι, τα αστέρια και το μαγικό μας ανθισμένο δέντρο».

Η ανάρτηση γέμισε αμέσως με ευχές από επώνυμους φίλους και θαυμαστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να της χαρίσουν τα πιο θερμά τους σχόλια για τη νέα αυτή αρχή.

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