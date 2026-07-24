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Celeb News 24.07.2026

Κάνει οικογενειακές διακοπές ο Justin Bieber στην Ελλάδα; Η νέα θεωρία που είναι viral στο TikTok

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Το TikTok έχει πάρει «φωτιά» με φωτογραφίες και βίντεο που θέλουν τον Justin Bieber, τη Hailey και τον μικρό τους γιο να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey Bieber φέρεται να βρίσκονται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας μαζί τους τον γιο τους, Jack Blues Bieber, σύμφωνα με δημοσιεύματα και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από video και αναρτήσεις σε λογαριασμούς θαυμαστών στο TikTok, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το διάσημο ζευγάρι επέλεξε την περιοχή του Κρανιδίου για να περάσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την πολυκοσμία.

hailey_justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Στις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που συνοδεύουν τις αναφορές, εμφανίζονται πρόσωπα που φέρεται να είναι ο δημοφιλής τραγουδιστής και το γνωστό μοντέλο να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα, τη βόλτα στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα μαζί με το παιδί τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ή διαψεύδονται από την πλευρά του ζευγαριού οι σχετικές πληροφορίες, ωστόσο οι εικόνες έχουν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο. Οι δύο σταρ είναι γνωστό ότι επιλέγουν να κρατούν ιδιαίτερα προστατευμένη την προσωπική ζωή του παιδιού τους, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί του.

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Η Hailey και ο Justin Bieber απέκτησαν τον γιο τους, Jack Blues Bieber, τον Αύγουστο του 2024 και από τότε προσπαθούν να κρατούν χαμηλούς τόμους σχετικά με την οικογενειακή τους ζωή, μην αποκαλύπτοντας ποτέ το πρόσωπο του παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στη χώρα μας, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το ζευγάρι επισκέπτεται την Ελλάδα για διακοπές, αλλά η πρώτη φορά που ταξιδεύουν ως οικογένεια. Η πρώτη τους επίσκεψη είχε πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2021, όταν είχαν κάνει μια πολυήμερη απόδραση στις Κυκλάδες.

Τότε, ο Justin και η Hailey είχαν ταξιδέψει με ιδιωτικό σκάφος και ελικόπτερο, επισκεπτόμενοι τη Μύκονο, τη Μήλο, την Ίο και τη Σαντορίνη, ενώ μάλιστα είχαν μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο από τις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram. Σε εκείνο το ταξίδι, ο Καναδός τραγουδιστής είχε ενθουσιάσει τους Έλληνες θαυμαστές του δοκιμάζοντας παραδοσιακές τοπικές γεύσεις και διαφημίζοντας τις ομορφιές του Αιγαίου στους εκατομμύρια ακολούθους του, ενώ ακόμα πιο παλιά, το 2015, είχε βρεθεί ξανά στη Σαντορίνη για τις ανάγκες της καριέρας του, εντάσσοντας πλάνα από την Ελλάδα στα μουσικά του βίντεο.

Πηγή Video:@HB’s archive

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Hailey Bieber Justin Bieber ΕΛΛΑΔΑ
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