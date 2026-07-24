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Celeb World 24.07.2026

Φαντάσου να σου τραγουδά το «Happy Birthday» η Dua Lipa – Δες το viral βίντεο

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Η Dua Lipa και ο Callum Turner τραγούδησαν το «Happy Birthday» σε άγνωστη για τα γενέθλιά της και το βίντεο έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa και ο Callum Turner συμμετείχαν αυθόρμητα σε πάρτι γενεθλίων στη Νέα Υόρκη.
  • Το ζευγάρι τραγούδησε το "Happy Birthday" σε μια άγνωστη γυναίκα, προκαλώντας έκπληξη.
  • Το βίντεο της στιγμής έγινε viral στα social media, κυρίως λόγω της αυθορμητότητάς του.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν celebrities που κρατούν αποστάσεις από τον κόσμο και υπάρχουν και η Dua Lipa με τον Callum Turner. Το νεόνυμφο ζευγάρι χάρισε μία από τις πιο αυθόρμητες και γλυκές στιγμές των τελευταίων ημερών, όταν αποφάσισε να συμμετάσχει σε μια παρέα που γιόρταζε γενέθλια σε μαγαζί της Νέας Υόρκης. Το βίντεο από τη στιγμή κάνει ήδη τον γύρο των social media και οι fans δεν σταματούν να το σχολιάζουν.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ποζάρουν χαμογελαστοί στη Σικελία, με τις εικόνες να θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.
https://www.instagram.com/dualipa/

Χωρίς να το έχει προγραμματίσει, το διάσημο ζευγάρι πλησίασε μια παρέα που τραγουδούσε το κλασικό «Happy Birthday» σε μία νεαρή γυναίκα και ενώθηκε μαζί τους. Η έκπληξη ήταν τόσο μεγάλη, που η εορτάζουσα δύσκολα πίστευε ότι δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα της διεθνούς showbiz τραγουδούσαν δίπλα της. Δεν άργησε, φυσικά, να εμφανιστεί και το σχετικό βίντεο στο TikTok και το Instagram.

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Η κίνηση της Dua Lipa και του Callum Turner έγινε αμέσως viral, όχι γιατί ήταν εντυπωσιακή, αλλά γιατί ήταν απόλυτα αυθόρμητη. Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, οι δυο τους ήθελαν απλώς να κάνουν κάποιον να χαμογελάσει και να κάνουν τα γενέθλιά του λίγο πιο ξεχωριστά. Και όπως φαίνεται, το πέτυχαν με τον πιο όμορφο τρόπο.

dua_lipa
https://www.instagram.com/dualipa/

Ένα αυθόρμητο «Happy Birthday» που έγινε viral

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφότου η Dua Lipa και ο Callum Turner παρακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Μετά τον αγώνα, βρέθηκαν με φίλους σε γνωστό μαγαζί της Νέας Υόρκης για ποτό και χαλάρωση.

@hellocanadamag

Newlyweds Dua Lipa and Callum Turner made one stranger’s birthday extra special when they surprised her with an impromptu rendition of “Happy Birthday” at New York City’s Corner Bistro. Talk about being in the right place at the right time! 🎂✨ 📽️: cornerbistro #dualipa

♬ original sound – HELLO! Canada Magazine

Κάποια στιγμή άκουσαν μια παρέα να τραγουδά για τα γενέθλια μιας κοπέλας και χωρίς δεύτερη σκέψη πλησίασαν για να συμμετάσχουν. Η αυθόρμητη αυτή κίνηση έκανε την έκπληκτη birthday girl να ζήσει μια στιγμή που μάλλον δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου… σε ένα viral birthday moment

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει το ζευγάρι να αποχωρεί χέρι-χέρι από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν ρομαντικές στιγμές στη Ρώμη, στο πλαίσιο του μήνα του μέλιτος τους.
https://www.instagram.com/dualipa/

Η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα casual αλλά στιλάτο look, ενώ ο Callum Turner επέλεξε ένα διαχρονικό σύνολο. Ωστόσο, αυτό που τελικά συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν οι εμφανίσεις τους, αλλά η αυθεντική και ανθρώπινη κίνησή τους λίγες ώρες αργότερα.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι άλλη μία υπενθύμιση ότι μερικές φορές οι πιο μικρές κινήσεις είναι αυτές που μένουν αξέχαστες. Και μάλλον η άγνωστη birthday girl θα έχει για πάντα την πιο απίθανη ιστορία να διηγείται για τα γενέθλιά της.

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Callum Turner dua lipa Viral
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