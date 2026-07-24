Ψάχνεις ιδέα για date night; Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έχουν την απάντηση

Selena Gomez και Benny Blanco μαγείρεψαν μαζί για τα 34α γενέθλιά της και οι fans δεν χορταίνουν να βλέπουν το βίντεο

Με μια ματιά Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιόρτασαν τα γενέθλια της Gomez μαγειρεύοντας μαζί ιταλικό δείπνο στο σπίτι.

Το ζευγάρι ετοίμασε χειροποίητα ζυμαρικά, γεμιστούς ανθούς κολοκυθιού και eggplant parmesan.

Ο Benny Blanco μοιράστηκε βίντεο της προετοιμασίας, δείχνοντας αγάπη, γέλια και συνεργασία.

Η απλή, αυθόρμητη στιγμή τους έγινε viral, δείχνοντας την απόλαυση της νέας τους ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα πρώτα γενέθλια μετά τον γάμο τους είχαν έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα για τη Selena Gomez και τον Benny Blanco. Αντί για ένα πολυτελές εστιατόριο ή ένα λαμπερό πάρτι γεμάτο celebrities, το ζευγάρι επέλεξε να περάσει τη βραδιά στο σπίτι, δημιουργώντας μαζί ένα αυθεντικό ιταλικό δείπνο. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο τρυφερό, που οι fans δεν άργησαν να το κάνουν viral.

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο που δείχνει κάθε στάδιο της προετοιμασίας του δείπνου, γράφοντας πως ήθελε να φτιάξει ένα ιταλικό feast για τα γενέθλια της γυναίκας του. Από την πρώτη κιόλας σκηνή γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται απλώς για μια συνταγή, αλλά για μια στιγμή γεμάτη αγάπη, γέλια και συνεργασία. Και φυσικά, το internet δεν θα μπορούσε να μην… λιώσει.

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Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 της χρόνια στις 22 Ιουλίου και αυτή η γιορτή είχε όλα όσα αγαπάμε: χαμόγελα, αλεύρι παντού, χειροποίητα ζυμαρικά και πολλές αυθόρμητες στιγμές. Το βίντεο δείχνει το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε λεπτό στην κουζίνα, αποδεικνύοντας ότι οι πιο όμορφες στιγμές είναι συχνά και οι πιο απλές.

Χειροποίητα ζυμαρικά, ρικότα και πολλή αγάπη

Το μενού κάθε άλλο παρά πρόχειρο ήταν. Ο Benny Blanco και η Selena Gomez ξεκίνησαν από την αρχή, φτιάχνοντας μόνοι τους φρέσκια ζύμη για ζυμαρικά, την οποία άνοιξαν, έκοψαν και μαγείρεψαν μαζί.

Στη συνέχεια ετοίμασαν ανθούς κολοκυθιού γεμιστούς με κρεμώδη ρικότα και αρωματικά βότανα, ενώ η Selena συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διαδικασία, γεμίζοντας έναν-έναν τους ανθούς πριν μπουν στον φούρνο με ελαιόλαδο, λεμόνι και μυρωδικά. Το highlight της βραδιάς ήταν μια λαχταριστή eggplant parmesan, την οποία το ζευγάρι ετοίμασε στρώση-στρώση με τηγανητές μελιτζάνες, σάλτσα ντομάτας και λιωμένο τυρί.

Μόλις το φαγητό βγήκε από τον φούρνο, η Selena δοκίμασε την πρώτη μπουκιά από τα φρέσκα ζυμαρικά και η αντίδρασή της τα είπε όλα. Το χαμόγελό της έγινε αμέσως ένα από τα πιο σχολιασμένα στιγμιότυπα του βίντεο, ενώ ο Benny αποκάλυψε πως η μελιτζάνα παρμεζάνα γίνεται ακόμα καλύτερη όταν σερβίρεται πάνω σε μια φέτα ψωμί.

Το πιο γλυκό κεφάλαιο μετά τον γάμο τους

Μετά τον γάμο τους, η Selena Gomez και ο Benny Blanco συνεχίζουν να μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους fans. Από τη μουσική τους συνεργασία μέχρι τα χαλαρά βίντεο στο σπίτι, δείχνουν πως απολαμβάνουν κάθε στιγμή της νέας τους ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι.

Και αν κρίνουμε από αυτό το birthday dinner, μάλλον η πιο νόστιμη συνταγή τους δεν ήταν η pasta ή η παρμεζάνα… αλλά ο τρόπος που μετατρέπουν τις απλές στιγμές σε αναμνήσεις που κάνουν όλο το internet να χαμογελά.

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