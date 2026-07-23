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Celeb World 23.07.2026

Συγκίνηση για τον Δημήτρη Κοργιαλά και τη Φωτεινή Ψυχίδου – Βάφτισαν τον 9 χρονο γιο τους

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Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους σε μια όμορφη τελετή στη Ναύπακτο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους, Θανάση, στη Ναύπακτο.
  • Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, παρουσία αγαπημένων προσώπων της οικογένειας.
  • Στιγμιότυπα από το μυστήριο και τη γιορτή κοινοποιήθηκαν στα social media.
  • Στη βάφτιση παρευρέθηκε και η Όλια, κόρη της Φωτεινής Ψυχίδου από προηγούμενη σχέση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου, καθώς πραγματοποίησαν τη βάφτιση του 9χρονου γιου τους στη Ναύπακτο. Το πρώην ζευγάρι επέλεξε τον τόπο καταγωγής του γνωστού μουσικού για το μυστήριο, δημιουργώντας μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα. Η βάφτιση έγινε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, παρουσία αγαπημένων προσώπων της οικογένειας. Στιγμές από τη σημαντική ημέρα μοιράστηκαν στα social media, δίνοντας στους followers μια μικρή γεύση από το μυστήριο.

https://www.instagram.com/fotinipsychidou/
https://www.instagram.com/fotinipsychidou/

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, οι διαδικτυακοί φίλοι της οικογένειας είδαν στιγμιότυπα τόσο από την εκκλησία όσο και από τη γιορτή μετά τη βάφτιση. Ο μικρός γιος του Δημήτρη Κοργιαλά και της Φωτεινής Ψυχίδου, Θανάσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της ημέρας, με τους γονείς του να μοιράζονται αυτή τη σημαντική στιγμή μαζί με τους κοντινούς τους ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα ήταν οικογενειακή και γεμάτη χαρά.

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Στη βάφτιση βρέθηκε και η Όλια, η κόρη που έχει αποκτήσει η Φωτεινή Ψυχίδου με τον Μπάμπη Στόκα. Η ίδια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον αδερφό της, ανεβάζοντας φωτογραφίες από την εκκλησία και γράφοντας ένα τρυφερό μήνυμα για τον Θανάση. Η παρουσία της έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς η οικογένεια γιόρτασε όλοι μαζί αυτό το σημαντικό γεγονός.

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου, παρότι έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, παραμένουν ενωμένοι όταν πρόκειται για τα παιδιά τους. Η βάφτιση του γιου τους αποτέλεσε μια ακόμη όμορφη οικογενειακή στιγμή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Δημήτρης Κοριαλάς αποκαλύπτει την "τέλεια" κατάθλιψη που έχει πάθει, με ένα πορτραίτο του καλλιτέχνη.

Με φόντο τη Ναύπακτο και με αγαπημένα πρόσωπα στο πλευρό τους, ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου γιόρτασαν μια ημέρα που θα μείνει αξέχαστη στην οικογένειά τους.

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Δημήτρης Κοργιαλάς Φωτεινή Ψυχίδου
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