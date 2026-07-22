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Celeb World 22.07.2026

Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA

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Ο «Greek Freak» άλλαξε φανέλα, όχι όμως συνήθειες - Το πρώτο του κάρφωμα με φανέλα Μαϊάμι Χιτ έδειξε τι περιμένουν οι φίλαθλοι από τη νέα σεζόν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ έγινε viral.
  • Το στιγμιότυπο προήλθε από προπόνηση της ομάδας και δημοσιεύτηκε στα social media.
  • Οι φίλαθλοι των Χιτ εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την πρώτη εικόνα του νέου τους ηγέτη.
  • Η μετακίνηση του Αντετοκούνμπο στους Χιτ θεωρείται μεγάλη είδηση στο NBA.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη αρχίσει να γράφει το πρώτο κεφάλαιο της νέας εποχής του στο NBA και οι φίλοι των Μαϊάμι Χιτ δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ για να πάρουν μια πρώτη γεύση από το θέαμα που φέρνει μαζί του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με καπέλο και γυαλιά ηλίου περπατάει σε εξωτερικό χώρο, φορώντας ριγέ κοντομάνικο πουκάμισο και σορτς.
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Ο Έλληνας σούπερ σταρ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Χιτ στην προετοιμασία της ομάδας και ένα στιγμιότυπο από την προπόνηση ήταν αρκετό για να προκαλέσει ενθουσιασμό. Το πρώτο του κάρφωμα με τα χρώματα του Μαϊάμι, ακόμη και αν δεν έγινε σε επίσημο αγώνα, έγινε viral και δημιούργησε μεγάλη ανυπομονησία στους φιλάθλους.

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Για έναν παίκτη όπως ο Γιάννης, άλλωστε, κάθε κίνηση με τη νέα του ομάδα αποτελεί είδηση. Η αλλαγή σελίδας στην καριέρα του έχει τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρου του NBA και οι πρώτες εικόνες από την παρουσία του στους Χιτ δείχνουν πως η ενέργεια και η εκρηκτικότητά του παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα.


Οι Μαϊάμι Χιτ δημοσίευσαν στα social media ένα βίντεο από την προπόνηση της ομάδας, στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί με ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral, με τους φιλάθλους της ομάδας να σχολιάζουν με ενθουσιασμό την πρώτη τους εικόνα από τον νέο ηγέτη του ρόστερ. Ακόμη και σε ένα απλό προπονητικό πρόγραμμα, ο «Greek Freak» κατάφερε να δείξει το χαρακτηριστικό του στυλ – δύναμη, ταχύτητα και εντυπωσιακές φάσεις πάνω από τη στεφάνη.

Η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από μια ιστορική πορεία στους Μιλγουόκι Μπακς, όπου έγινε πρωταθλητής NBA, MVP και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, ο Έλληνας άσος αποφάσισε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η παρουσία του στο Μαϊάμι δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς οι Χιτ αποκτούν έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στο παρκέ.

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Miami HEAT Γιάννης Αντετοκούνμπο μπάσκετ
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