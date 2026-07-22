«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima

Ο Trannos αποκάλυψε μέσα από live στο TikTok ότι η κόντρα με τον Daima αποτελεί πλέον παρελθόν και για τους 2
Με μια ματιά
- Ο Trannos έκανε live στο TikTok και μίλησε για τον Daima.
- Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν, συζήτησαν και έλυσαν τις διαφορές τους.
- Ο Trannos δήλωσε πως μετάνιωσε για όσα είχε πει και τόνισε «από εδώ και πέρα μόνο αγάπη».
- Η δήλωση συμφιλίωσης έγινε viral στα social media, με τους fans να ελπίζουν σε μελλοντική συνεργασία.
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