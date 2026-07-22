«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima

Ο Trannos έκανε ένα live στον προσωπικό του λογαριασμό στοTikTok και οι δηλώσεις του δεν άργησαν να γίνουν θέμα συζήτησης στα social media. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ο γνωστός τράπερ αναφέρθηκε στον Daima, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους συναντήθηκαν, συζήτησαν όσα είχαν προηγηθεί και πλέον έχουν αφήσει πίσω τους τις διαφορές τους. Με όσα είπε, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα συμφιλίωσης, με τη φράση «από εδώ και πέρα μόνο αγάπη» να ξεχωρίζει αμέσως και να γίνεται viral. Το σχετικό απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί γρήγορα στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Ο Trannos μίλησε με ιδιαίτερη ζεστασιά για τον Daima, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν είχε κακή πρόθεση απέναντί του. Όπως αποκάλυψε, ο Daima πήγε στο σπίτι του, οι δυο τους κάθισαν και μίλησαν, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος μετάνιωσε για όσα είχε πει το προηγούμενο διάστημα. Η τοποθέτησή του έδειξε ότι προτίμησαν να λύσουν όσα τους απασχολούσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το μήνυμα που θέλησε να περάσει ήταν απλό: οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν πλέον αποκατασταθεί.

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Στο live του στο TikTok, ο Trannos είπε χαρακτηριστικά: «Ο Daima είναι δικό μου παιδί. Ήταν από πάντα αδυναμία μου, αυτό το ξέρουν όλοι. Έτσι, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ κάτι κακό για αυτόν. Ήρθε στο σπίτι μου, μιλήσαμε και μετάνιωσε για τα λόγια που έλεγε τόσο καιρό και από εδώ και πέρα μόνο… αγάπη». Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές φαίνεται να άφησαν πίσω τους όσα είχαν προηγηθεί.

Η ατάκα που έγινε viral

Από όλα όσα ειπώθηκαν στο live, μία φράση ήταν εκείνη που ξεχώρισε περισσότερο: «Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη». Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναπαράχθηκε σε δεκάδες λογαριασμούς στα social media, με τους fans να σχολιάζουν ότι πρόκειται για ένα μήνυμα που δείχνει πως οι δύο καλλιτέχνες γύρισαν σελίδα.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια από όσους ελπίζουν ότι στο μέλλον θα δουν τους δύο καλλιτέχνες να συνεργάζονται και μουσικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια σχετική επιβεβαίωση.

Το TikTok μιλά για μία νέα σελίδα

Οι δηλώσεις του Trannos στο TikTok έγιναν γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της ημέρας. Με λίγες μόνο φράσεις, ο γνωστός τράπερ μοιράστηκε τη δική του πλευρά της ιστορίας και επιβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τον Daima βρίσκονται πλέον σε πολύ καλό σημείο.

Η ατάκα «από εδώ και πέρα μόνο αγάπη» έγινε το σύνθημα που ξεχώρισε από το live και συνεχίζει να κάνει τον γύρο των social media. Όπως φαίνεται, οι fans κράτησαν περισσότερο από όλα το μήνυμα συμφιλίωσης που θέλησε να στείλει.

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