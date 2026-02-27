Μουσικά Νέα 27.02.2026

Trannos: Το σχόλιο για τη δισκογραφική του εταιρεία – «Είμαστε νούμερο 1 στην Ελλάδα»

Ο γνωστός τράπερ αναφέρθηκε εκτενώς στην επιχειρηματική του κίνηση και την πορεία της δισκογραφικής του εταιρείας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Trannos, ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της ελληνικής τραπ σκηνής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη», στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Σε μια συνέντευξη που κέντρισε το ενδιαφέρον, ο γνωστός τράπερ δεν περιορίστηκε να μιλήσει μόνο για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά κυρίως εστίασε στην επιχειρηματική του δράση. Αποκάλυψε το όραμα πίσω από τη δισκογραφική εταιρεία που έχει ιδρύσει, δηλώνοντας με περηφάνια ότι αποτελεί τη νούμερο ένα στο είδος της στην Ελλάδα. Η συζήτηση ανέδειξε τη φιλοδοξία, την αφοσίωση και την οραματική σκέψη που χαρακτηρίζουν τον Tranno, όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως επιχειρηματία, ο οποίος βλέπει τη μουσική όχι μόνο ως τέχνη αλλά και ως πεδίο δημιουργίας και ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Trannos αναφέρθηκε εκτενώς στην επιχειρηματική του κίνηση και την πορεία της δισκογραφικής του εταιρείας. Με λόγια γεμάτα αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό, δήλωσε: «Επισήμως είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία τραπ στην Ελλάδα. Θα μου πεις, σιγά το κατόρθωμα. Κι όμως είναι. Είναι ένα στοίχημα για εμένα και ένα μεγάλο όραμα για εμένα που αυτή τη στιγμή το ζω, το καταφέρνω και τα νούμερα μιλάνε».

www.instagram.com/trannos.west

Ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε για τα κίνητρα της επιχειρηματικής του κίνησης και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το τραγούδι, ο Trannos επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως σε αυτή την ερώτηση. Αντ’ αυτού, προτίμησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και να ευχαριστήσει έναν έναν τους συνεργάτες του. Αυτή η κίνηση αναδεικνύει την αναγνώριση της ομαδικής δουλειάς και της συμβολής κάθε μέλους στην επίτευξη του κοινού οράματος. Η επιτυχία μιας δισκογραφικής εταιρείας, ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό είδος όπως η τραπ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αφοσίωση και την αρμονική συνεργασία μιας ομάδας ατόμων που μοιράζονται το ίδιο πάθος και τους ίδιους στόχους. Ο Trannos φαίνεται να έχει χτίσει μια ισχυρή ομάδα, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της πρωτοπορίας που διεκδικεί.

Η επιχειρηματική διάσταση της καριέρας του συμπληρώνει την ήδη επιτυχημένη του πορεία ως καλλιτέχνη. Η μετάβαση από το μικρόφωνο στην επιχειρηματική διαχείριση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων, όπως διορατικότητα, ηγετικές ικανότητες και στρατηγική σκέψη. Ο Trannos έχει αποδείξει την ικανότητά του να ξεχωρίζει στον χώρο της μουσικής, και τώρα φαίνεται να μεταφέρει αυτή την ικανότητα και στον επιχειρηματικό στίβο.

Trannos Trapper
