Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε μέσω Instagram ότι τα νεότερα για την υγεία του αλλά αι το πότε επιστρέφει

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Μακρόπουλος απευθύνθηκε στους ακόλουθούς του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τους ενημερώσει για την πορεία της υγείας του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε πως η ταλαιπωρία του ξεκίνησε από μια έντονη βρογχίτιδα, η οποία στη συνέχεια επιδεινώθηκε και εξελίχθηκε σε πνευμονία. Όπως ανέφερε, η κατάστασή του παρουσιάζει ήδη σημαντική βελτίωση, ωστόσο οι γιατροί του συνέστησαν να απέχει για λίγες ημέρες από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Στο μήνυμά του ευχαρίστησε θερμά όσους του έστειλαν ευχές και λόγια στήριξης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ίωση που τον ταλαιπωρεί περίπου μία εβδομάδα και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε το κοινό του ότι σύντομα θα επιστρέψει στις εμφανίσεις του, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο στον «Βοτανικό», κάνοντας μάλιστα αναφορά και στον φίλο του, Γιώργο Σαμπάνη.

