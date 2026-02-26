Μουσικά Νέα 26.02.2026

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

Ο Πάνος Καλίδης εκνευρίστηκε με μουσικό του στη Θεσσαλονίκη όταν μπήκε σε διαφορετικό τόνο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένταση επικράτησε σε πρόσφατη εμφάνιση του Πάνου Καλίδη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο τραγουδιστής εκνευρίστηκε με έναν από τους μουσικούς του κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, όπου φαίνεται ο Καλίδης να αντιδρά έντονα επειδή ο συνεργάτης του μπήκε σε διαφορετικό τόνο από αυτόν που επιθυμούσε για ένα τραγούδι.

Στο βίντεο, ο Πάνος Καλίδης φωνάζει φανερά εκνευρισμένος: «Άστο μ@@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού», προσπαθώντας να επισημάνει το λάθος. Όταν ο ίδιος τραγουδιστής ξεκινά ξανά την ίδια μελωδία και ο μουσικός εξακολουθεί να μπαίνει σε διαφορετικό τόνο, ο Καλίδης ξαναξεσπάει και πλησιάζει προς τον συνεργάτη του, κλείνοντάς του τον ήχο, λέγοντας ξανά: «Άστο».

https://www.instagram.com/panoskalidis/?hl=el

Διάβασε επίσης: Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

Η σκηνή σχολιάστηκε και από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος ανέφερε: «Πολλές φορές, συνήθως τραγουδιστές πολύ καλοκουρδισμένοι, εκεί που μιλάνε με τον κόσμο, ξεκινάνε ένα τραγούδι και περίπου είναι ο τόνος, γιατί ξέρουν που σονάρει η φωνή, και οι μουσικοί που είναι τσακάλια τον πιάνουν. Εδώ, εν προκειμένω ο Πάνος πιάνει το τραγούδι σε έναν δικό του τόνο, και ο μουσικός του δίνει έναν τόνο που θα τον βοηθήσει να ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, τα νεύρα του Πάνου είναι ανεπίτρεπτα, αντισυναδελφικά…Δείχνει μια αγένεια επί σκηνής απέναντι σε έναν συνεργάτη του που θα παίζει όλη νύχτα για εκείνον… Ανεπίτρεπτο… Κακότροπα ανεπίτρεπτο».


Διάβασε επίσης: Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Πάνος Καλίδης
