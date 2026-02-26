Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

Ένταση επικράτησε σε πρόσφατη εμφάνιση του Πάνου Καλίδη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο τραγουδιστής εκνευρίστηκε με έναν από τους μουσικούς του κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, όπου φαίνεται ο Καλίδης να αντιδρά έντονα επειδή ο συνεργάτης του μπήκε σε διαφορετικό τόνο από αυτόν που επιθυμούσε για ένα τραγούδι.

Στο βίντεο, ο Πάνος Καλίδης φωνάζει φανερά εκνευρισμένος: «Άστο μ@@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού», προσπαθώντας να επισημάνει το λάθος. Όταν ο ίδιος τραγουδιστής ξεκινά ξανά την ίδια μελωδία και ο μουσικός εξακολουθεί να μπαίνει σε διαφορετικό τόνο, ο Καλίδης ξαναξεσπάει και πλησιάζει προς τον συνεργάτη του, κλείνοντάς του τον ήχο, λέγοντας ξανά: «Άστο».

Η σκηνή σχολιάστηκε και από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος ανέφερε: «Πολλές φορές, συνήθως τραγουδιστές πολύ καλοκουρδισμένοι, εκεί που μιλάνε με τον κόσμο, ξεκινάνε ένα τραγούδι και περίπου είναι ο τόνος, γιατί ξέρουν που σονάρει η φωνή, και οι μουσικοί που είναι τσακάλια τον πιάνουν. Εδώ, εν προκειμένω ο Πάνος πιάνει το τραγούδι σε έναν δικό του τόνο, και ο μουσικός του δίνει έναν τόνο που θα τον βοηθήσει να ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, τα νεύρα του Πάνου είναι ανεπίτρεπτα, αντισυναδελφικά…Δείχνει μια αγένεια επί σκηνής απέναντι σε έναν συνεργάτη του που θα παίζει όλη νύχτα για εκείνον… Ανεπίτρεπτο… Κακότροπα ανεπίτρεπτο».





