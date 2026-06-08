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Μουσική 08.06.2026

Η Duffy επιστρέφει μετά από 15 χρόνια – Η πρώτη συναυλία στο Λονδίνο που ήδη συζητιέται

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Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Duffy επιστρέφει στη μουσική σκηνή με μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο, 15 χρόνια μετά την αποχή της
Πόπη Βασιλείου

Η Duffy επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή μετά από 15 χρόνια αποχής, ανακοινώνοντας την πρώτη της συναυλία στο Λονδίνο, μια είδηση που ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της αλλά και στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, που σημάδεψε τα τέλη της δεκαετίας του 2000 με την ιδιαίτερη φωνή και τον χαρακτηριστικό της ήχο, ετοιμάζεται να ξαναβρεθεί μπροστά στο κοινό της σε μια εμφάνιση που χαρακτηρίζεται ήδη ως ιστορική επιστροφή.

Η Ουαλή τραγουδίστρια Duffy, η οποία αποκαλύπτει την ιστορία της απαγωγής της σε νέο ντοκιμαντέρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της, όπου αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συναυλία στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας και νέα τραγούδια μετά από περισσότερο από μια δεκαπενταετία σιωπής. Η είσοδος, όπως έγινε γνωστό, δεν θα είναι ελεύθερη, αλλά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω κλήρωσης, με τους θαυμαστές να δηλώνουν συμμετοχή διαδικτυακά, γεγονός που έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση και την αγωνία γύρω από το event.

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Η Duffy φαίνεται να επιλέγει έναν πιο άμεσο και προσωπικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό της, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί όχι μόνο την επιστροφή της, αλλά και τη συναισθηματική της διαδρομή μέχρι εδώ. Σε πρόσφατες αναρτήσεις της είχε ήδη προϊδεάσει τους θαυμαστές της ότι εργάζεται πάνω σε νέα μουσική, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από στούντιο ηχογράφησης και εκφράζοντας τη βαθιά της επιθυμία να επιστρέψει στη σκηνή.

Η Ουαλή τραγουδίστρια Duffy, η οποία αποκαλύπτει την ιστορία της απαγωγής της σε νέο ντοκιμαντέρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια είχε γράψει πως της έχουν λείψει οι θαυμαστές της και ότι προσπαθεί να βρει τον τρόπο να επιστρέψει κοντά τους, κάτι που σήμερα παίρνει πλέον πραγματική μορφή. Η Duffy, κατά κόσμον Aimée Anne Duffy, έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το άλμπουμ «Rockferry», το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και της χάρισε σημαντικές διακρίσεις, όπως Grammy, Brit Awards και Ivor Novello. Το τραγούδι «Mercy» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits της εποχής του, φτάνοντας στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά το δεύτερο άλμπουμ της «Endlessly», η τραγουδίστρια αποσύρθηκε ξαφνικά από τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή. Για χρόνια δεν υπήρχε επίσημη εξήγηση, μέχρι που το 2020 αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την τραυματική εμπειρία που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκωτικών και κακοποίησης, γεγονότα που την οδήγησαν σε μακρά περίοδο απομόνωσης.

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Duffy μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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