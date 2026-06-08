Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
VIDEO MUSIC AWARDS 08.06.2026

Ο Θέμης Γεωργαντάς αποκαλύπτει τα πάντα στο Mad.gr για τη μεγάλη γιορτή των Mad VMA 2026

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Ο απόλυτος host, Θέμης Γεωργαντάς, ανοίγει τα χαρτιά του στο Mad.gr και υπόσχεται μια επετειακή βραδιά γεμάτη ανατροπές
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο απόλυτος host των Mad Video Music Awards, ο Θέμης Γεωργαντάς, μίλησε στο Mad.gr και μας έδωσε μια πρώτη, άκρως αποκαλυπτική γεύση για τη φετινή διοργάνωση, τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η μεγάλη μουσική βραδιά επιστρέφει δυναμικά και μας καλεί όλους στο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου, στις 19:30, για να γιορτάσουμε μαζί τη μουσική.

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Ο Θέμης ξεκίνησε την αποκάλυψη των όσων θα δούμε στη σκηνή, τονίζοντας πως το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο, γεμάτη συμβολισμούς, καθώς το Mad γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος αποκαλύπτει πως ο Αντώνης Ρέμος, που κλείνει επίσης 30 χρόνια σπουδαίας μουσικής πορείας, θα πρωταγωνιστήσει σε μια μοναδική στιγμή, συναντώντας επί σκηνής την ταλαντούχα Klavdia σε μια συνεργασία που θα συζητηθεί. Παράλληλα, ο host των βραβείων ανακοίνωσε πως η σκηνή θα γεμίσει με την ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα, η οποία θα ερμηνεύσει το ολοκαίνουριο τραγούδι της, «Jackie O’», ενώ και η Έλενα Παπαρίζου έρχεται με ένα νέο κομμάτι, ειδικά για τη σκηνή των βραβείων.

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Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, ο Θέμης μοιράστηκε πως οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς θα έχουμε την πρώτη εμφάνιση της Dara μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026 στην Ελλάδα. Ο Θέμης υποσχέθηκε πως στη σκηνή θα δούμε την Κατερίνα Λιόλιου σε μια ανατρεπτική performance, τη Μαρίνα Σάττι να επιστρέφει δυναμικά, καθώς και την πρώτη εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού στα βραβεία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στο lineup προστίθενται επίσης ο Θοδωρής Φέρρης, ο Manos, η Lila και η Αναστασία, που υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό.

Όσο για τις ανατροπές, ο Θέμης τόνισε πως φέτος θα δούμε απρόσμενες συνεργασίες που μόνο το Mad μπορεί να πραγματοποιήσει. Μας προετοίμασε για το μεγάλο φινάλε, το οποίο θα είναι ένα ντουέτο-έκπληξη μεταξύ της Ελένης Φουρέιρα και του Θοδωρή Φέρρη, ενώ επισήμανε πως εξίσου iconic θα είναι η συνάντηση της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου.

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Με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων, ο Θέμης αναπολεί τα πρώτα χρόνια στο Θέατρο Βράχων, παραδεχόμενος πως τότε δεν μπορούσαν να πιστέψουν την επιτυχία που γνώριζαν τα βραβεία, αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν η κινητήριος δύναμη. Θυμάται χαρακτηριστικά τα backstage ευτράπελα, όπως τότε που στο Θέατρο Βράχων, χωρίς κλιματισμό και στριμωγμένοι στα τροχόσπιτα, ο Σάκης Ρουβάς ρωτούσε αν πρέπει να βγει στη σκηνή, με τον Θέμη να του λέει χιουμοριστικά πως εκείνος μπορεί να κάτσει. Δεν ξεχνά επίσης το περιστατικό με την Πέγκυ Ζήνα, όπου το σκηνικό που έπρεπε να περιστρέφεται έμεινε ακίνητο, ή τις στιγμές που ενώ έπρεπε να φοράει τα ίδια ρούχα με τον Αντώνη Ρέμο, δεν κατάφεραν σχεδόν ποτέ να συμπέσουν ενδυματολογικά.

Κλείνοντας, ο Θέμης Γεωργαντάς εκμυστηρεύτηκε πως στα πρώτα χρόνια των βραβείων το άγχος του ήταν μεγάλο, πράγμα που έχει αλλάξει ιδιαίτερα με τον καιρό. Σήμερα, νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα χρόνια και είναι έτοιμος να μας χαρίσει άλλη μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Ραντεβού, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου στο Tae Kwon Do!

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Θέμης Γεωργαντάς
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