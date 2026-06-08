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Υγεία 08.06.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει 149 χρόνια προσφοράς με δράση στο Σύνταγμα

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη δράση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα (10/6)
Mad.gr

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη συμπλήρωση 149 ετών από την ίδρυσή του (10 Ιουνίου 1877), θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρες 09:00 – 13:00, ενημερωτική δράση στο Σύνταγμα (αρχή πεζόδρομου Ερμού), με στόχο την ανάδειξη του πολυδιάστατου ανθρωπιστικού του έργου και της διαχρονικής προσφοράς του στην Ελληνική κοινωνία.

Εθελοντές και προσωπικό του Ε.Ε.Σ. από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών και Νεότητας) θα ενημερώνουν το κοινό για το έργο, τις δράσεις και τα προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης ευάλωτων συνανθρώπων μας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, καθώς και τους τετράποδους φίλους μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στην καθημερινότητά τους.

Σημειώνεται ότι, την ίδια μέρα και ώρες 09:00 – 14:00, στον Πολυχώρο εκδηλώσεων του Μετρό Συντάγματος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Υπηρεσία Αιμοδοσιών, διοργανώνει μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία, με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ., στοχεύοντας στην ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες λόγω της απότομης πτώσης των αποθεμάτων αίματος. Δηλώσεις συμμετοχής στην εθελοντική αιμοδοσία εδώ: https://forms.office.com/e/k0qeKp25nJ

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