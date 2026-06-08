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Μουσική 08.06.2026

Θοδωρής Φέρρης: Το φαντασμαγορικό φινάλε στη Θεσσαλονίκη πριν την καλοκαιρινή περιοδεία

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Ο Θοδωρής Φέρρης «αποχαιρέτησε» τη Θεσσαλονίκη με ένα εκρηκτικό φινάλε, σημαίες και θαλάσσια στρώματα, με την καλοκαιρινή περιοδεία να ξεκινά
Ειρήνη Στόφυλα

 

Το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον προ των πυλών και η αυλαία πέφτει σταδιακά για τις χειμερινές και ανοιξιάτικες εμφανίσεις των καλλιτεχνών στα νυχτερινά κέντρα. Ένας από τους τραγουδιστές που κατάφερε να ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν ήταν αναμφίβολα ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος ολοκλήρωσε το βράδυ του Σαββάτου τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν εκεί. Το κοινό τού επιφύλαξε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά γεμάτη ενέργεια, πάθος και έντονα συναισθήματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχει χτίσει με τους θαυμαστές του. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή, λίγο πριν ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεκινήσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του καλοκαιριού.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία του στο Ποσειδώνιο της Αθήνας κατά το πρώτο μισό της σεζόν, όπου οι εμφανίσεις του σημείωναν σταθερά υψηλή προσέλευση, ο Θοδωρής Φέρρης μετακόμισε από τα τέλη Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Το Barbarella αποτέλεσε τη μουσική του βάση τους τελευταίους μήνες, φιλοξενώντας βραδιές που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου και δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές νυχτερινές προτάσεις της πόλης.

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Το Barbarella μετατράπηκε σε… γήπεδο

Όσοι βρέθηκαν στις εμφανίσεις του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν καλά ότι η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο παρά νυχτερινό κέντρο. Οι θαυμαστές του είχαν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό σκηνικό, γεμίζοντας τον χώρο με σημαίες και κασκόλ εμπνευσμένα από τις μεγάλες επιτυχίες του.

https://www.instagram.com/thodorisferris

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους είχε το τραγούδι «Είπες», το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το κοινό και συνόδευσε πολλές από τις πιο δυνατές στιγμές της σεζόν. Η ενέργεια του κόσμου ήταν συνεχώς στα ύψη, με τα τραγούδια να μετατρέπονται σε μαζικά sing-along και την ατμόσφαιρα να θυμίζει συναυλία.

https://www.instagram.com/thodorisferris

Στην τελευταία εμφάνιση της σεζόν, οι θαμώνες θέλησαν να κάνουν κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο. Εκτός από τα αμέτρητα πανέρια με λουλούδια που κατέκλυσαν τη σκηνή, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες θαλάσσια στρώματα εκτοξεύτηκαν προς τη σκηνή. Η πρωτότυπη αυτή κίνηση συμβόλιζε με χιουμοριστικό τρόπο την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού και χάρισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.

https://www.instagram.com/thodorisferris

Ξεκινά η μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία

Με τη Θεσσαλονίκη να αποχαιρετά προσωρινά τον αγαπημένο της καλλιτέχνη, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην καλοκαιρινή περιοδεία του Θοδωρή Φέρρη. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί αλλά και γεμάτοι επιτυχίες, καθώς ο τραγουδιστής θα ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, συναντώντας το κοινό που τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Η εκκίνηση μάλιστα θα γίνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού οι δύο μεγάλες συναυλίες του στο Κατράκειο Θέατρο στις 24 και 25 Ιουνίου έχουν ήδη γίνει sold out. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη μεγάλη απήχηση που απολαμβάνει ο καλλιτέχνης και τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η φετινή σεζόν έκλεισε ιδανικά για τον Θοδωρή Φέρρη, με τη Θεσσαλονίκη να του χαρίζει μία βραδιά γεμάτη αγάπη, ενθουσιασμό και μοναδικές στιγμές. Οι εικόνες από το τελευταίο live στο Barbarella αποτυπώνουν απόλυτα τη σύνδεση που έχει αναπτύξει με το κοινό του και εξηγούν γιατί θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Πλέον, η αντίστροφη μέτρηση για την καλοκαιρινή περιοδεία έχει ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο μουσική, συναυλίες και ακόμη περισσότερες sold out στιγμές. 

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Θοδωρής Φέρρης
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