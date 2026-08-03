Μουσική 03.08.2026

Ο David Guetta γράφει ιστορία με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame

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Μεγάλη διάκριση για τον David Guetta, καθώς επιλέχθηκε να τιμηθεί με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο David Guetta θα λάβει αστέρι στο Hollywood Walk of Fame το 2027.
  • Η διάκριση αναγνωρίζει την επιρροή του στη σύγχρονη dance μουσική.
  • Μαζί του τιμώνται και άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Lil Wayne, Sia, Linkin Park.
  • Συνολικά 32 προσωπικότητες από διάφορους χώρους της ψυχαγωγίας θα τιμηθούν.
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Ο David Guetta ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην πολυετή καριέρα του, καθώς θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Ο κορυφαίος Γάλλος DJ και παραγωγός συμπεριλαμβάνεται στην κλάση του 2027, ανάμεσα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής και ψυχαγωγίας. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Funko Hollywood, επιβεβαιώνοντας ότι ο δημιουργός δεκάδων παγκόσμιων επιτυχιών θα αφήσει το αποτύπωμά του και στη διάσημη λεωφόρο του Hollywood. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της τεράστιας επιρροής του στη σύγχρονη dance μουσική.

david_guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Μαζί με τον David Guetta, αστέρι στο Hollywood Walk of Fame θα αποκτήσουν επίσης οι Lil Wayne, Karol G, Sia, Linkin Park, The Smashing Pumpkins, Grandmaster Flash και οι Ramones, ενώ ο θρυλικός Waylon Jennings θα τιμηθεί μετά θάνατον. Συνολικά, 32 προσωπικότητες από τους χώρους της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του θεάτρου, του ραδιοφώνου και της αθλητικής ψυχαγωγίας θα προστεθούν στη διάσημη λεωφόρο μέσα στο 2027. Ανάμεσα στα ονόματα ξεχωρίζουν επίσης οι Pedro Pascal, Kate Hudson, Idris Elba, Dakota Fanning, Elle Fanning, Nicole Scherzinger και Lisa Kudrow.

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Ο πρόεδρος της επιτροπής επιλογής του Hollywood Walk of Fame, Peter Roth, χαρακτήρισε τους φετινούς τιμώμενους ως προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της ψυχαγωγίας. Όπως ανέφερε, η δημιουργικότητα, το ταλέντο και η αφοσίωσή τους έχουν επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, γι’ αυτό και αξίζουν να γίνουν μέρος της ιστορίας του Hollywood.

david_guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες για τις τελετές απονομής των αστεριών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Οι τιμώμενοι έχουν περιθώριο δύο ετών από την επιλογή τους για να πραγματοποιήσουν την επίσημη τελετή αποκάλυψης του αστεριού τους, διαφορετικά η διάκριση λήγει και απαιτείται νέα διαδικασία.

κορυφαίοι DJs που έχουν παίξει στην Ελλάδα
David Guetta

Για τον David Guetta, η συγκεκριμένη τιμή αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μία καριέρα γεμάτη διεθνείς επιτυχίες, συνεργασίες και βραβεία. Το όνομά του θα βρεθεί δίπλα σε μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους πιο επιδραστικούς DJs και παραγωγούς της γενιάς του. Με το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame, ο David Guetta γράφει ακόμη ένα λαμπρό κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του.

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David Guetta Hollywood Walk of Fame
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