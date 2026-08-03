Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral

Η Karol G βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Toronto, όταν ένας fan ανέβηκε στη σκηνή
Με μια ματιά
- Fan εισέβαλε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της Karol G στο Toronto.
- Ο άνδρας προσέγγισε την τραγουδίστρια και προσπάθησε να την αγγίξει, προκαλώντας έκπληξη.
- Η ομάδα ασφαλείας απομάκρυνε τον εισβολέα, ενώ η Karol G διατήρησε την ψυχραιμία της.
- Το περιστατικό έγινε viral στα social media, με την αντίδραση της τραγουδίστριας να λαμβάνει θετικά σχόλια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.