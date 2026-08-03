Μουσική 03.08.2026

Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής

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Η Ελλάδα αποχαιρετά τον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά, μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
  • Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι για πάνω από έξι δεκαετίες, με σημαντικά έργα.
  • Η απώλειά του θεωρείται μεγάλη για τον πολιτισμό και την ελληνική μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. Ο σπουδαίος ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν, παρά τη μάχη που έδωσε για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, προκαλώντας συγκίνηση σε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές. Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού.

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Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ανέφερε με βαθιά θλίψη: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε ήρεμα, με τους δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπηρέτησε το τραγούδι με συνέπεια, ήθος και ξεχωριστή φωνή.

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Ο Λάκης Χαλκιάς είχε μία σπουδαία καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Με σεμνότητα και αφοσίωση, κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με σημαντικά έργα της ελληνικής μουσικής, ερμηνεύοντας τραγούδια που άφησαν εποχή.

Στην πολυετή διαδρομή του συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμήνευσε έργα όπως ο «Θεσσαλικός κύκλος», οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οι «Εργάτες, Μετανάστες», η «Θητεία» και η «Πικραμένη μου γενιά». Η φωνή του έγινε σημείο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι και αγαπήθηκε από πολλές γενιές ακροατών.

Ο θάνατος του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μία μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό και την ελληνική μουσική. Ο σπουδαίος ερμηνευτής αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο και μία καλλιτεχνική κληρονομιά που θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια του. Η Ελλάδα αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους μεγάλους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη μουσική με σεβασμό και αγάπη μέχρι το τέλος.

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ΘΑΝΑΤΟΣ Λάκης Χαλκιάς
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