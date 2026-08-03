Μουσική 03.08.2026

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»

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Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κυκλοφορεί επίσημα τη διασκευή του «The Unforgiven II» των Metallica, το cover που ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κυκλοφορεί επίσημα τη διασκευή της στο «The Unforgiven II».
  • Η ερμηνεία της ξεχώρισε στον παγκόσμιο fan cover διαγωνισμό των Metallica #GetTheReLoadOut.
  • Η συμμετοχή της Αναστασοπούλου έλαβε «Honorable Mention» από τους Metallica.
  • Η διασκευή κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Minos EMI.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε η συμμετοχή της στον παγκόσμιο fan cover διαγωνισμό #GetTheReLoadOut των Metallica, κυκλοφορεί σήμερα επίσημα τη δική της διασκευή στο εμβληματικό «The Unforgiven II», σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η ερμηνεία της ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, καταφέρνοντας να βρεθεί στις κορυφαίες επιλογές του διαγωνισμού που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του ReLoad (Remastered).

Penelope Anastasopoulou, MamaSingsFire_The Unforgiven II (Metallica Cover)

Η συμμετοχή της τιμήθηκε με τον χαρακτηρισμό «Honorable Mention» στα επίσημα social media του θρυλικού συγκροτήματος, αποτελώντας μία από τις δημιουργίες που οι ίδιοι επέλεξαν να αναδείξουν.

Διάβασε επίσης: Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα – Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut

Μετά τον χαμό που προκάλεσε η διάκρισή της στα Μedia και την εντυπωσιακή ανταπόκριση που έλαβε από το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κάνει την 1η της επίσημη κυκλοφορία μαζί με την Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ακούσουν ολόκληρη τη δική της προσέγγιση στο διαχρονικό τραγούδι των Metallica.

Με σεβασμό στους Metallica και το διαχρονικό τους μουσικό έργο, αλλά και τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δίνει νέα πνοή στο «The Unforgiven II», σε μια διασκευή που έχει ήδη λάβει την αναγνώριση των ίδιων των Metallica.

Το «The Unforgiven II» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://MamaSingsFirePenelopeAnastasopoulou.lnk.to/TheUnforgivenII

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Πηνελόπη Αναστασοπούλου
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