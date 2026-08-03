Cinema 03.08.2026

«The Road Home»: Ο John Legend ενσαρκώνει τον θρυλικό Harry Belafonte

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Ο John Legend αναλαμβάνει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του, υποδυόμενος τον Harry Belafonte στη νέα ταινία «The Road Home»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο John Legend θα υποδυθεί τον Harry Belafonte στη νέα ταινία «The Road Home».
  • Η ταινία εστιάζει στη ζωή του τρομπετίστα Hugh Masekela και τη δράση του κατά του apartheid.
  • Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί τη Miriam Makeba, στενή συνεργάτιδα του Masekela.
  • Ο Legend αισθάνεται τιμή και ευθύνη να αποδώσει τον ρόλο του Belafonte, του μέντορά του.
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Ο John Legend ετοιμάζεται να προσθέσει έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στην καριέρα του, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο. Ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και δημιουργός θα υποδυθεί τον θρυλικό Harry Belafonte στη νέα ταινία «The Road Home», σε σκηνοθεσία του Bill Condon. Πρόκειται για ένα φιλμ που θα αφηγηθεί τη ζωή και τη δράση του σπουδαίου Νοτιοαφρικανού τρομπετίστα Hugh Masekela, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της μουσικής ως μέσο κοινωνικής αλλαγής. Η ανακοίνωση του casting έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους της μουσικής και του κινηματογράφου.

Ο John Legend τραγουδάει στο πιάνο στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου, κλείνοντας το πρόγραμμα της συναυλίας.
https://www.instagram.com/johnlegend/

Η ταινία ακολουθεί τον Hugh Masekela, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Thabo Rametsi, και τη στενή συνεργάτιδά του, τη θρυλική Miriam Makeba, γνωστή παγκοσμίως ως «Mama Africa». Τη Makeba θα υποδυθεί η Cynthia Erivo, ενώ η ιστορία εστιάζει στον αγώνα τους κατά του apartheid μέσα από τη μουσική τους. Παράλληλα, το φιλμ αγγίζει και την έντονη συζήτηση που είχε προκαλέσει το άλμπουμ «Graceland» του Paul Simon, το οποίο συνδέθηκε με πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις της εποχής. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη στη Νότια Αφρική.

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Ο ρόλος του Harry Belafonte έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον John Legend, καθώς ο σπουδαίος καλλιτέχνης υπήρξε μέντορας, φίλος και συνεργάτης του. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας ότι ο Belafonte αποτέλεσε πρότυπο τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως ακτιβιστής, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές δημιουργών. Όπως ανέφερε, αισθάνεται μεγάλη ευθύνη αλλά και τιμή που θα τον ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη, θέλοντας να αποδώσει με σεβασμό την κληρονομιά του.

Ο John Legend παίζει πιάνο στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου, σε μια μοναδική συναυλία που κλείνει το φετινό πρόγραμμα.
https://www.instagram.com/johnlegend/

Ο Harry Belafonte θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής και του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρα από τις τεράστιες επιτυχίες του, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη μάχη για την ισότητα και τη δικαιοσύνη, συνεργαζόμενος με ιστορικές προσωπικότητες και στηρίζοντας κοινωνικούς αγώνες. Η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια της μουσικής βιομηχανίας, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.

Ο ηθοποιός Idris Elba και η Cynthia Erivo που θα τιμηθούν από τον βασιλιά Κάρολο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «The Road Home» φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορικά γεγονότα, δυνατές ερμηνείες και σπουδαία μουσική σε μία παραγωγή που αναμένεται να συζητηθεί έντονα. Με ένα cast που περιλαμβάνει τον John Legend, τη Cynthia Erivo και τον Thabo Rametsi, η ταινία φιλοδοξεί να φωτίσει μία περίοδο όπου η τέχνη έγινε όπλο απέναντι στην αδικία. Αν κρίνουμε από το θέμα και τους πρωταγωνιστές της, πρόκειται για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές βιογραφίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά και αξίζει να βρίσκεται στο watchlist κάθε λάτρη των αληθινών ιστοριών.

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