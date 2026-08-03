«The Road Home»: Ο John Legend ενσαρκώνει τον θρυλικό Harry Belafonte

Ο John Legend αναλαμβάνει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του, υποδυόμενος τον Harry Belafonte στη νέα ταινία «The Road Home»
Με μια ματιά
- Ο John Legend θα υποδυθεί τον Harry Belafonte στη νέα ταινία «The Road Home».
- Η ταινία εστιάζει στη ζωή του τρομπετίστα Hugh Masekela και τη δράση του κατά του apartheid.
- Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί τη Miriam Makeba, στενή συνεργάτιδα του Masekela.
- Ο Legend αισθάνεται τιμή και ευθύνη να αποδώσει τον ρόλο του Belafonte, του μέντορά του.
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