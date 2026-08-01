«Οδύσσεια»: Δες τα απίθανα μέρη που ο Christopher Nolan αναβίωσε το ομηρικό έπος

Από τη Μεσσηνία μέχρι την Ισλανδία, δες τα εντυπωσιακά μέρη όπου ο Christopher Nolan γύρισε τη νέα «Οδύσσεια»

Με μια ματιά Η νέα ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan γυρίστηκε σε πραγματικές τοποθεσίες σε πέντε χώρες.

Η Ελλάδα, με τη Μεσσηνία, τη Σπηλιά του Νέστορα και την Αρχαία Κόρινθο, αποτέλεσε βασικό σκηνικό.

Η Ιταλία (Σικελία), το Μαρόκο (Aït Benhaddou, Essaouira), η Σκωτία και η Ισλανδία χρησιμοποιήθηκαν για διάφορες σκηνές.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες, έγιναν με κάμερες IMAX και περιλάμβαναν μεγάλα σκηνικά και κομπάρσους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα «Οδύσσεια» του Christopher Nolan είναι ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της επόμενης χρονιάς και όχι μόνο λόγω του εντυπωσιακού καστ. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης επέλεξε να γυρίσει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας σε πραγματικές τοποθεσίες, μετατρέποντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του κόσμου σε σκηνικό για το ομηρικό έπος.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Από την Ελλάδα μέχρι την Ισλανδία, το Μαρόκο, την Ιταλία και τη Σκωτία, κάθε τοπίο επιλέχθηκε για να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο ταξίδι του Οδυσσέα.

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Η Μεσσηνία φιλοξένησε μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας. Η Σπηλιά του Νέστορα, πάνω από τη Βοϊδοκοιλιά, χρησιμοποιήθηκε για τη σκηνή με τον Κύκλωπα Πολύφημο, ενώ το Κάστρο της Μεθώνης, η παραλία Αλμυρόλακκος στη Γιάλοβα και η Αρχαία Κόρινθος μεταμορφώθηκαν σε σημαντικά σημεία της ιστορίας.

Από την Ιταλία μέχρι το Μαρόκο

Το παλάτι του Οδυσσέα και της Πηνελόπης δημιουργήθηκε στα στούντιο της Sony, όμως τα εξωτερικά πλάνα γυρίστηκαν στο νησί Favignana της Σικελίας. Για να φτάνει το συνεργείο στο ιστορικό Castello di Santa Caterina, πολλές φορές χρειάστηκε ακόμη και ελικόπτερο.

«Όταν φτάσαμε εκεί, συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσβατη τοποθεσία. Όμως, μόλις ανεβήκαμε στο κάστρο και αντικρίσαμε τη θέα, νιώσαμε αμέσως ότι ήμασταν στο σπίτι του Οδυσσέα», δήλωσε ο Nolan.

Στο Aït Benhaddou του Μαρόκου αναπαραστάθηκε η Τροία, με περίπου 2.000 κομπάρσους και ένα τεράστιο σκηνικό 10 στρεμμάτων, ενώ οι σκηνές με τον Δούρειο Ίππο γυρίστηκαν στις παραλίες της Essaouira.

Η Ισλανδία έγινε ο Άδης

Η Σκωτία φιλοξένησε τις σκηνές με τους Λαιστρυγόνες και την Κίρκη, ενώ η Ισλανδία αποτέλεσε το σκηνικό για το ταξίδι του Οδυσσέα στον Άδη. Στα δωδεκαήμερα γυρίσματα συμμετείχαν περίπου 1.000 άτομα, ανάμεσά τους οι Matt Damon, Zendaya και Elliot Page.

Ο Nolan εξήγησε γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο τοπίο: «Ήξερα από νωρίς ότι ήθελα το τοπίο της Ισλανδίας για να αποδώσω τον Άδη. Αυτό το ταξίδι προς τον Βορρά, όλο και πιο βαθιά στο κρύο, δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πατρίδα του Οδυσσέα, την Ιθάκη».

Με πραγματικές τοποθεσίες, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και γυρίσματα σε πέντε διαφορετικές χώρες, η «Οδύσσεια» δείχνει πως θα είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά projects που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

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