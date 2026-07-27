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Screen News 27.07.2026

Η 11χρονη κόρη του Robert Downey Jr. ετοιμάζει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο – Το ποσό της αμοιβής της

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Η 11χρονη Avri Roel Downey ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της βήμα στην υποκριτική, ακολουθώντας τα χνάρια του διάσημου πατέρα της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η 11χρονη κόρη του Robert Downey Jr., Avri Roel Downey, κάνει τηλεοπτικό ντεμπούτο.
  • Θα εμφανιστεί σε νέα τηλεοπτική παραγωγή με προσωρινό τίτλο «Oswald».
  • Η αμοιβή της ανέρχεται σε 1.246 δολάρια για μία ημέρα γυρισμάτων.
  • Φήμες συνδέουν τη συμμετοχή της με σειρά της Disney σε σκηνοθεσία Jon Favreau.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Downey φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει δυναμική είσοδο στον κόσμο του θεάματος. Η 11χρονη Avri Roel Downey, κόρη του διάσημου ηθοποιού Robert Downey Jr., ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, ακολουθώντας τα χνάρια του βραβευμένου με Όσκαρ πατέρα της.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson, η πιο εμπορική ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το TMZ, η μικρή εξασφάλισε ρόλο σε μια νέα τηλεοπτική παραγωγή με προσωρινό τίτλο «Oswald». Η συμφωνία προβλέπει αμοιβή 1.246 δολαρίων για μία μόνο ημέρα γυρισμάτων, όπου θα ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που περιγράφεται ως «Family Photo Kid». Παράλληλα, το συμβόλαιό της περιλαμβάνει τυπική ρήτρα συμπεριφοράς, η οποία απαιτεί από όλους τους συντελεστές να τηρούν αυστηρούς κανόνες επαγγελματισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

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Οι φήμες για τη Disney και το καλλιτεχνικό περιβάλλον

Αν και οι επίσημες λεπτομέρειες για το πρότζεκτ κρατούνται ως επί το πλείστον κλειστές, οι φήμες συνδέουν τη συμμετοχή της με την επερχόμενη σειρά της Disney, «Oswald the Lucky Rabbit», σε σκηνοθεσία του Jon Favreau. Ο γνωστός σκηνοθέτης διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση με τον Robert Downey Jr., έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν σε τεράστιες επιτυχίες όπως η τριλογία του Iron Man.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson, η πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του Χόλυγουντ με ρεκόρ εσόδων στο box office.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Avri είναι το ένα από τα τρία παιδιά του ηθοποιού. Με τη σύζυγό του Susan Downey, με την οποία μετρούν πάνω από είκοσι χρόνια κοινής πορείας, έχουν αποκτήσει επίσης τον 14χρονο Exton Elias. Ο Robert Downey Jr. έχει ακόμη έναν μεγαλύτερο γιο, τον 32χρονο Indio Falconer, καρπό του πρώτου του γάμου με την Deborah Falconer, ο οποίος είχε ασχοληθεί παλαιότερα με την υποκριτική, υποδυόμενος τον νεότερο πατέρα του στην ταινία «Kiss Kiss Bang Bang» το 2005.

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